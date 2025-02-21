«Система прогнила»: известные москвичи возмущены реакцией силовиков на пытки свердловских студенток

В российской блогосфере возмущены реакцией силовиков на пытки студенток в Каменске-Уральском. Рэпер и блогер Миша Маваши (более 270 тысяч подписчиков в Telegram) рассказал, что семья одной из пострадавших передала ему видео, после просмотра которого у него возникло желание взять в руки оружие.
«Я от семьи получил полное видео посмотрел, мне хотелось взять топор и поехать в Каменск-Уральский линчевать. Видео ******», — сказал Маваши. Ролик он публиковать не стал. Маваши недоволен, что задержанным парням вменяют статью «Хулигантство» (при этом без предварительного сговора). «Все [трое] сидели под домашним арестом, потому что хулиганочка, похулиганили ребята — так же, как похулиганили чеченцы в Краснодаре, когда стреляли из пистолета в толпу. <…> Похитить человека — хулиганка, пострелять в толпу — хулиганка. У нас все хулиганка. А когда какой-то детдомовец „Сникерс“ своровал в „Пятерочке“ — пять лет [тюрьмы]. Система прогнила напрочь, ее давным-давно пора менять», — добавил Маваши.
Он также назвал «красавчиками» полицейских, оперативно — еще в январе — установивших подозреваемых. И раскритиковал сотрудников СК, которые якобы хотели замять дело.
Экс-советница спикера Госдумы Анастасия Кашеварова (249 тысяч подписчиков в Telegram) считает, что власти необходимо обнародовать имена всех подозреваемых. «Как я понимаю, жертвы — русские девочки, истязатели — нет. Видимо, поэтому имена преступников с маниакальными наклонностями в СМИ не называются, чтобы не допустить межнационального конфликта. <…> Если бы это случилось в СССР или царской России, то уже бы все знали имена, фамилии, где живут и с кем общаются. Это было бы клеймо на всю семью», — убеждена Кашеварова.
О ЧП в Каменске-Уральском URA.RU подробно рассказывало накануне. Согласно предварительным данным, компания из трех парней в начале января похитила девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Они отвезли жертв на мойку, заперли и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства они записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с участником банды.
Агрессоров задержали лишь накануне. Сначала им вменяли только хулигантство. Потом статьи ужесточили: ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), п. п. «а», «в „, „д“, „ж“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п. „а“ ч. 3 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
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