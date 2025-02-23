Марочко: Украина усилила удары по ЛНР на фоне переговоров России и США

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ВСУ усилили обстрелы по ЛНР из-за неудач на фронте
ВСУ усилили обстрелы по ЛНР из-за неудач на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Интенсивность ударов ВСУ по прифронтовым территориям ЛНР возросла после начала переговоров между США и Россией по украинскому конфликту. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, данная активность связана с попытками украинской стороны доказать свою значимость на международной арене.

«Возникшая интенсивность ударов по прифронтовым районам Луганской Народной Республики непосредственно коррелирует с теми переговорами, которые состоялись между Москвой и Вашингтоном <...> Дело в том, что Зеленский фактически был выброшен за борт и ему на данном этапе нужно показать всю свою значимость», — заявил Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Он отметил, что ударами по ЛНР и другими терактами Зеленский поддерживает конфликт в медийном пространстве. Такое стремление украинского лидера приводит к жертвам среди местного населения и тех людей, что восстанавливают прифронтовые районы.

Помимо увеличения числа артобстрелов, ВСУ использовали беспилотники для ударов по населенным пунктам ЛНР. В частности, попадание дрона в машину в Сватово привели к гибели 55-летней женщины и ранениям еще двух человек. Также за последние два дня украинские войска пять раз открывали огонь по Сватово, Кременной и Новодружеску, нанося удары по фермерским хозяйствам и мирным жителям. Эти атаки украинских войск стали одним из ответов на неудачи украинских военных на линии соприкосновения, подчеркнул Марочко.

Переговоры между американской и российской делегациями состоялись 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Они стали началом восстановления отношений двух стран и урегулирования конфликта на Украине. Также в последние дни обострились отношения между Штатами и Украиной — американский президент Дональд Трамп назвал Зеленского неудавшимся комиком и диктатором и заявил о необходимости проведения выборов на Украине в связи с низким доверием населения к ее лидеру, пишет «Царьград». 

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Интенсивность ударов ВСУ по прифронтовым территориям ЛНР возросла после начала переговоров между США и Россией по украинскому конфликту. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, данная активность связана с попытками украинской стороны доказать свою значимость на международной арене. «Возникшая интенсивность ударов по прифронтовым районам Луганской Народной Республики непосредственно коррелирует с теми переговорами, которые состоялись между Москвой и Вашингтоном <...> Дело в том, что Зеленский фактически был выброшен за борт и ему на данном этапе нужно показать всю свою значимость», — заявил Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Он отметил, что ударами по ЛНР и другими терактами Зеленский поддерживает конфликт в медийном пространстве. Такое стремление украинского лидера приводит к жертвам среди местного населения и тех людей, что восстанавливают прифронтовые районы. Помимо увеличения числа артобстрелов, ВСУ использовали беспилотники для ударов по населенным пунктам ЛНР. В частности, попадание дрона в машину в Сватово привели к гибели 55-летней женщины и ранениям еще двух человек. Также за последние два дня украинские войска пять раз открывали огонь по Сватово, Кременной и Новодружеску, нанося удары по фермерским хозяйствам и мирным жителям. Эти атаки украинских войск стали одним из ответов на неудачи украинских военных на линии соприкосновения, подчеркнул Марочко. Переговоры между американской и российской делегациями состоялись 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Они стали началом восстановления отношений двух стран и урегулирования конфликта на Украине. Также в последние дни обострились отношения между Штатами и Украиной — американский президент Дональд Трамп назвал Зеленского неудавшимся комиком и диктатором и заявил о необходимости проведения выборов на Украине в связи с низким доверием населения к ее лидеру, пишет «Царьград». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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