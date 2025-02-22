22 февраля 2025

На суд по делу банды, пытавшей свердловских студенток, прибыла группа поддержки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Следствие будет настаивать на аресте подозреваемых (архивное фото) Фото:
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В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

В Синарский суд Каменска-Уральского, который изберет меру пресечения парням, жестоко пытавшим двух студенток, съехалась их группа поддержки примерно из десяти человек. Внимание на это обратил корреспондент URA.RU.

В коридоре также одна из пострадавших. С ней — мама.

О ЧП в Каменске-Уральском стало известно 21 февраля. По предварительным данным, компания из трех парней в январе похитила девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Студенток отвезли на мойку и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Все это записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с участником банды.

Давида Анашкина, Данила А. и Дмитрия Л. задержали только после резонанса в СМИ и соцсетях. Сначала им вменяли только хулигантство. Потом статьи ужесточили. Первым в зале завели Давида.

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В Синарский суд Каменска-Уральского, который изберет меру пресечения парням, жестоко пытавшим двух студенток, съехалась их группа поддержки примерно из десяти человек. Внимание на это обратил корреспондент URA.RU. В коридоре также одна из пострадавших. С ней — мама. О ЧП в Каменске-Уральском стало известно 21 февраля. По предварительным данным, компания из трех парней в январе похитила девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Студенток отвезли на мойку и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Все это записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с участником банды. Давида Анашкина, Данила А. и Дмитрия Л. задержали только после резонанса в СМИ и соцсетях. Сначала им вменяли только хулигантство. Потом статьи ужесточили. Первым в зале завели Давида.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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