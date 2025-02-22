На суд по делу банды, пытавшей свердловских студенток, прибыла группа поддержки. Фото

23 февраля 2025 в 12:24 Размер текста - 17 +

Следствие будет настаивать на аресте подозреваемых (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками В Синарский суд Каменска-Уральского, который изберет меру пресечения парням, жестоко пытавшим двух студенток, съехалась их группа поддержки примерно из десяти человек. Внимание на это обратил корреспондент URA.RU. В коридоре также одна из пострадавших. С ней — мама. О ЧП в Каменске-Уральском стало известно 21 февраля. По предварительным данным, компания из трех парней в январе похитила девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Студенток отвезли на мойку и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Все это записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с участником банды. Давида Анашкина, Данила А. и Дмитрия Л. задержали только после резонанса в СМИ и соцсетях. Сначала им вменяли только хулигантство. Потом статьи ужесточили. Первым в зале завели Давида. Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Синарский суд Каменска-Уральского, который изберет меру пресечения парням, жестоко пытавшим двух студенток, съехалась их группа поддержки примерно из десяти человек. Внимание на это обратил корреспондент URA.RU. В коридоре также одна из пострадавших. С ней — мама. О ЧП в Каменске-Уральском стало известно 21 февраля. По предварительным данным, компания из трех парней в январе похитила девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Студенток отвезли на мойку и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Все это записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с участником банды. Давида Анашкина, Данила А. и Дмитрия Л. задержали только после резонанса в СМИ и соцсетях. Сначала им вменяли только хулигантство. Потом статьи ужесточили. Первым в зале завели Давида.