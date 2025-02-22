В Синарский суд Каменска-Уральского, который изберет меру пресечения парням, жестоко пытавшим двух студенток, съехалась их группа поддержки примерно из десяти человек. Внимание на это обратил корреспондент URA.RU.
В коридоре также одна из пострадавших. С ней — мама.
О ЧП в Каменске-Уральском стало известно 21 февраля. По предварительным данным, компания из трех парней в январе похитила девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Студенток отвезли на мойку и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Все это записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с участником банды.
Давида Анашкина, Данила А. и Дмитрия Л. задержали только после резонанса в СМИ и соцсетях. Сначала им вменяли только хулигантство. Потом статьи ужесточили. Первым в зале завели Давида.
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