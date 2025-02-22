Друзья вступились за банду, пытавшую студенток в Каменске-Уральском: «Добровольно сели в машину»

У парней, издевавшихся над свердловскими студентками, был с ними конфликт

23 февраля 2025 в 12:55 Размер текста - 17 +

Давид Анашкин — старший из компании Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Девушки, которых пытали на автомойке Каменске-Уральском, сами спровоцировали обидчиков, рассказали их друзья корреспонденту URA.RU перед началом заседания по избранию меры пресечения участникам банды. Передаем их версию. Четыре подруги отмечали Новый год 3 января. Давид Анашкин позвонил им (своим давним знакомым), разыскивая пятую. Девушки — якобы пьяные — якобы стали оскорблять Давида, записывать ему «кружки» в Telegram, в которых якобы назвали его «***********м» и шутили над его покойными родителями. И он не стерпел, приехал к девушкам с друзьями. «Девочки добровольно сели в машину. Их никто не заталкивал силой. Потом какое-то время катались по городу. И в районе 23 часов приехали на мойку. Через два часа всех девочек высушили и отвезли домой», — говорят друзья Давида. По их словам, после инцидента все якобы помирились. Ксюша якобы вообще говорила, что претензий не имеет и не хочет «уголовки» и суда. Но когда родители Ани (она тоже приехала в суд) узнали о случившемся, пошли в полицию. Давид и сообщники предлагали решить все деньгами, у них якобы просили 50 тысяч рублей на психолога Ане (она пострадала больше всего). Но парни отказали. «Они [девушки] уже через два дня в клубе тусили. Вот так травму переживали…» — утверждают наши собеседники. О ЧП в Каменске-Уральском, которое обсуждает вся страна, стало известно 21 февраля. Согласно предварительным данным, компания из трех парней в новогодние праздники похитила девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Агрессоры отвезли их на мойку, заперли и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства, имевшие и сексуальный подтекст, записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с участником банды. Агрессоров задержали только после резонанса в СМИ и соцсетях. Сначала им вменяли только хулигантство. Потом статьи ужесточили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девушки, которых пытали на автомойке Каменске-Уральском, сами спровоцировали обидчиков, рассказали их друзья корреспонденту URA.RU перед началом заседания по избранию меры пресечения участникам банды. Передаем их версию. Четыре подруги отмечали Новый год 3 января. Давид Анашкин позвонил им (своим давним знакомым), разыскивая пятую. Девушки — якобы пьяные — якобы стали оскорблять Давида, записывать ему «кружки» в Telegram, в которых якобы назвали его «***********м» и шутили над его покойными родителями. И он не стерпел, приехал к девушкам с друзьями. «Девочки добровольно сели в машину. Их никто не заталкивал силой. Потом какое-то время катались по городу. И в районе 23 часов приехали на мойку. Через два часа всех девочек высушили и отвезли домой», — говорят друзья Давида. По их словам, после инцидента все якобы помирились. Ксюша якобы вообще говорила, что претензий не имеет и не хочет «уголовки» и суда. Но когда родители Ани (она тоже приехала в суд) узнали о случившемся, пошли в полицию. Давид и сообщники предлагали решить все деньгами, у них якобы просили 50 тысяч рублей на психолога Ане (она пострадала больше всего). Но парни отказали. «Они [девушки] уже через два дня в клубе тусили. Вот так травму переживали…» — утверждают наши собеседники. О ЧП в Каменске-Уральском, которое обсуждает вся страна, стало известно 21 февраля. Согласно предварительным данным, компания из трех парней в новогодние праздники похитила девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Агрессоры отвезли их на мойку, заперли и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства, имевшие и сексуальный подтекст, записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с участником банды. Агрессоров задержали только после резонанса в СМИ и соцсетях. Сначала им вменяли только хулигантство. Потом статьи ужесточили.