Грабеж или прекрасная возможность для Украины: как в мире отреагировали на требования Трампа к Зеленскому

Отношение между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским продолжают ухудшаться. Трамп ведет активную работу по урегулированию ситуации на Украине, призывает не обвинять РФ в начале конфликта и надеется вернуть американские средства, выделенные на поддержку Киева, за счет природных ресурсов страны. Как в мире отреагировали на требования Трампа к Зеленскому — в материале URA.RU.
Реакция на сделку США и Украины по ископаемым
Переговоры о разработке природных ресурсов — возможность для Украины
Советник министра обороны Украины Александр Кубраков выразил мнение, что переговоры с США о разработке природных ресурсов приведут к прогрессу в двусторонних отношениях. «Разработка ресурсов требует крупных инвестиций, и переговоры с США — прекрасная возможность обрести стратегического партнера», — подчеркнул Кубраков в интервью японскому телеканалу NHK.
Сделка с США по ископаемым — вопрос ближайшего времени
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк считает, что договор между США и Украиной, касающийся совместной добычи полезных ископаемых, будет скоро подписан. Соглашение, по его словам, находится на стадии согласования и может быть реализовано в ближайшее время.
Подоляк выразил уверенность, что договор позволит решить вопросы справедливого распределения доходности от будущих проектов. Он отметил, что данная сделка предоставит Украине гарантии безопасности, что является важным аспектом в контексте текущих геополитических условий.
Требование вернуть США 500 млрд долларов — выплата репараций
Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает требование президента США Дональда Трампа вернуть 500 млрд долларов, потраченные на поддержку Киева, репарациями (возмещение за причинённые военным конфликтом убытки). Об этом Разумков заявил в интервью украинскому YouTube-каналу «Фабрика новостей».
Требования Трампа по полезным ископаемым — шантаж
Украинцы критически отнеслись к требованию Трампа об отчуждении доли в добыче полезных ископаемых на сумму в 500 миллиардов долларов. Его слова были восприняты как форма экономического давления или репарации.
Старший экономист аналитического центра «Центр экономической стратегии» в Киеве Владимир Ланда, выразил недовольство: «Как будто мы проиграли войну Америке. Это похоже на репарации». Его слова передает The Gardian.
Донецкие жители также выступили против предложения Трампа, подчеркивая, что такие действия могут лишить их экономического потенциала в критический период. Местная жительница Татьяна Сливенко поделилась своими опасениями: «Эта идея — перебор. Он хочет забрать ресурсы у страны во время конфликта. Как мы будем жить? У нас есть дети. Как будто США хотят лишить нас экономического потенциала. Это уничтожило бы нас так же, как Америка уничтожила краснокожих индейцев [коренных американцев]».
Станислав Рябченко из соседней деревни Копанки назвал предложение Трампа шантажом. «То, что предлагает Трамп, — это шантаж. <...> Нам нужно совместное производство, а не поглощение», — заявил мужчина.
США потребовали от Украины критическую инфраструктуру
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (признан в РФ экстремистом и террористом) заявил что в требованиях США Украине в рамках соглашения по минеральным ресурсам есть пункт о передаче контроля над критической инфраструктурой страны. Он подчеркнул, что эти требования вызвали ответные действия со стороны Зеленского, что привело к осложнениям в отношениях между Киевом и Вашингтоном.
По его словам, после неудачных попыток найти значительные запасы редкоземельных металлов, американская сторона изменила фокус своих требований. «Когда стало ясно, что никаких больших запасов редкоземельных металлов и полезных ископаемых у нас нет, потребовали того, что на самом деле есть», — слова Гончаренко передает sn-gazeta.ru.
Депутат уточнил, что речь шла о передаче контроля над газотранспортной системой и атомными электростанциями. Он выразил обеспокоенность по поводу будущего нации и жизни миллионов людей в контексте текущего политического напряжения и низкого уровня поддержки Зеленского среди населения.
В Вашингтоне назвали сделку с Украиной сигналом для России
Заключение соглашения по добыче редкоземельных металлов между США и Украиной станет сигналом для России, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью Financial Times. По его словам, этот шаг продемонстрирует поддержку Вашингтоном свободной и процветающей Украины.
Бессент также подчеркнул, что договор способствует мобилизации капитала и применению американских высоких стандартов в управлении для ускорения восстановления Украины. По его словам, условия соглашения гарантируют, что страны, не поддерживающие суверенитет Украины, не смогут извлекать выгоду из процесса восстановления страны или данных инвестиций.
В Германии считают сделку США с Украиной катастрофой для Европы
Сопредседатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт предупредила, что гарантии Киева по поставкам редкоземельных металлов в США в обмен на помощь могут привести к катастрофе для Европы. Она считает, что такая политика не только усилит текущие напряженности, но и может оказать негативное влияние на экономическую и политическую стабильность в регионе.
«Вот вам и мир за 24 часа. Трамп продолжит прокси-войну, если Украина взамен будет поставлять редкоземельные металлы и другое сырье. Отличная „сделка“ для США, но катастрофа для людей по всей Европе», — написала Вагенкнехт в соцсети Х. Она подчеркивает, что Европа может оказаться в сложной ситуации, если поддержка Украины со стороны США будет продолжаться в таком ключе.
В МИД Украины недовольны отказом США в ООН осуждать действия России
Министр иностранных дел Украины выразил возмущение по поводу позиции США в ООН, которые, по его мнению, предотвращают обвинение России в начале конфликта на Украине. Министр раскритиковал действия Вашингтона и других стран, которые поддерживают эту позицию, блокируя резолюцию Киева. Свое мнение он выразил в сообщении на странице в социальной сети Х.
Отношение Трампа и положение Зеленского
Турецкое СМИ заявило о невыгодном положении Зеленского
Глава Украины оказался в сложной ситуации, из-за давления Трампа. Об этом сообщает журналист Эге Догач Эрдоган в своей статье в турецкой газете Milliyet. По его мнению, Зеленский — цугцванг в шахматах, при котором любой ход ведет к ухудшению позиции.
«Зеленский оказался в такой безвыходной ситуации после президентства Трампа», — говорится в материале издания. Там же считают, что Зеленскому приходится выбирать между потенциальной потерей части территорий и подчинением своей страны американской гегемонии.
Отношение Трампа к Зеленскому по мнению Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил жесткую риторику Трампа в адрес украинского лидера реакцией на некорректные высказывания Зеленского. По мнению представителя Кремля, ни один глава государства не станет терпеть неподобающее обращение к себе, как и его администрация с соратниками.
«Крайне жесткая риторика со стороны президента США в адрес Зеленского... Послушайте, Зеленский допускает некорректное высказывание в адрес глав государств, делает это неоднократно», — сказал Песков. Он подчеркнул, что такое поведение украинского президента не может не вызывать ответной реакции.
Азия боится действий Трампа
Азиатские союзники Штатов приревновали Трампа
Азиатские союзники США выразили обеспокоенность в связи с мирными переговорами, которые ведет администрация Трампа по украинскому конфликту. По информации газеты Wall Street Journal, официальные лица в Азии опасаются возможных последствий такой политики для региональной безопасности, так как США имеют взаимные оборонные пакты с несколькими странами региона, включая Японию, Филиппины и Южную Корею.
Реакция Филиппин
Бывший сотрудник офиса президента Филиппин Хулио С. Амадор III указал на расстройство части силового истеблишмента страны из-за недавних действий Вашингтона по Украине. Он подчеркнул, что страны Юго-Восточной Азии, ранее проявлявшие осторожность в укреплении связей с США, могут видеть в этих событиях подтверждение своих опасений и чувствовать необходимость принять большую ответственность за собственную оборону.
Про легитимность Зеленского
Германия: обвинения Трампа неправильные и опасные
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Spiegel назвал обвинения Трампа неправильными и опасными. «Просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского. Зеленский — избранный глава государства», — заявил Шольц. По его мнению, тот факт, что выборы на Украине не могут проводиться в разгар конфликта, отвечает требованиям Конституции и избирательного законодательства.
Норвегия: Зеленский — избранный президент Украины
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в интервью NKR заявил о несправедливости обвинения Зеленского, что он — нелегитимный лидер страны. «Я считаю, что это очень несправедливо. Он является избранным президентом, получившим большинство голосов, и в середине своего срока он переживает конфликт».
Польша предложила провести выборы ради мира на Украине
По мнению главы МИД Польши Радослава Сикорского, не только Киеву стоит провести выборы для участия в переговорах. Польский дипломат предложил провести выборы и в Москве. «Это вопрос украинской Конституции. Но если Россия настаивает на том, что все стороны переговоров должны иметь демократичный мандат, то, возможно, следует провести демократические выборы и в Украине, и в России», — заявил он.
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