Заступились в ООН, допустили снятие санкций: как изменилось отношение США к России с приходом Трампа

Глава Минфина США допустил снятие санкций с России

20 февраля 2025 в 21:31 Размер текста - 17 +

Трамп назвал Зеленского диктатором и комиком со скромным успехом Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта США не будут соавтором резолюции ООН о поддержке Украины в текущем году. Также Штаты заблокировали формулировку «агрессор» в отношении РФ. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский — диктатор и комик со скромным успехом, и потребовал выяснить, куда пропали отправленные киевскому режиму американские деньги. О том, как изменилось отношение американской стороны к России — в материале URA.RU. США заступились за Россию в ООН США не будут выступать в качестве соавтора резолюции ООН об осуждении «российской агрессии». Эта резолюция посвящена годовщине начала спецоперации и должна подтверждать приверженность Запада целостной Украине, пишет Reuters. Штаты отказались называть Россию «агрессором» Штаты высказались против использования формулировки «агрессор» в отношении РФ в коммюнике стран «Большой семерки» (G7), которое должно было быть опубликовано в ближайшее время. «Американцы блокируют эту формулировку», — цитирует Financial Times одного из чиновников. Соответствующее желание Трампа обосновано тем, что хочет дистанцироваться от политики предыдущего президента США Джо Байдена. Трамп назвал Зеленского «диктатором» и «комиком» Трамп заявил, что Зеленский диктатор и комик Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua После российско-американских переговоров в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Трамп заявил о том, что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4% и Украина нуждается в выборах нового президента. Только в этом случае она сможет занять свое место за столом переговоров. Также президент США напомнил Зеленскому, что если бы Россия хотела разрушить Киев до основания, то она бы сделала это очень быстро. В настоящее время, по словам Трампа, РФ едва ли использовала 20% своих сил против украинской столицы, ее сдержанность объясняется тем, что она не хочет выпускать «слишком много ракет». «Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны», — сообщил Трамп. Он также призвал выяснить, куда делись американские деньги, отправленные Киеву. Трамп заявил о преимуществе РФ Фото: Official White House / Andrea Hanks Глава Штатов отметил, что «имевший скромный успех комик» Зеленский убедил США потратить более 350 миллиардов рублей на помощь в изначально проигранном конфликте. При этом Трамп подчеркнул, что сам Зеленский признает пропажу половины этих денег. Единственное, в чем преуспел украинский лидер, по словам нынешнего главы США, так это в том, чтобы играть на Байдене как на скрипке. Трамп заявил о «козырях» России Президент США заявил о желании российской стороны закончить конфликт на Украине. Трамп подчеркнул, что у России есть козыри в виде большого количества освобожденных территорий. Телефонный разговор Путина и Трампа Трамп заявил, что они с Путиным достигли компромисса в вопросе об Украине Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Путин и Трамп провели телефонный разговор длительностью в 1,5 часа. Лидер США пообещал выполнить все достигнутые договоренности в связи с обменом гражданами. Содержание беседы опубликовано на сайте Президента России. Также два президента обсудили тему урегулирования конфликта на Украине, Трамп подчеркнул, что желает скорейшей остановки боевых действий и решения проблемы мирными средствами. Оба лидера сошлись во мнении, что наступило время совместной работы России и США, и договорились о личной встрече. Трамп сигнализирует о прекращении изоляции РФ Трамп собирается отказаться от политики изоляции РФ Фото: Official White House / Shealah Craighead Пользователи в американской соцсети X и публикации в местных СМИ свидетельствуют о том, что Трамп обирается отказаться от политики изоляции России Штатами. «Трамп прекращает изоляцию России, возвращает ее в международный клуб и делает одним из главных друзей США», — написал пользователь @stranaua. В The New York Times сообщили, что Трамп готовится сделать РФ своим стратегическим партнером. Со ссылкой на CNN пользователь @9kuvtWgaARViyjY сообщает, что «администрация Трампа положила конец попыткам Запада изолировать Россию» и «разрушила единство Запада по вопросам конфликта на Украине». Также, согласно информации BBC, президент США предложил назначить встречу с Путиным в Саудовской Аравии. Эти комментарии собраны в публикации МИД РФ в соцсети X. США могут снять с РФ санкции Штаты могут снять антироссийские санкции, если сочтут нужным при переговорах. Об этом сообщил глава министерства финансов Штатов Скотт Бессент в рамках обсуждения возможных шагов в рамках плана президента США по Украине.

