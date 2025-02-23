Зеленский открестился от долга перед Трампом

Киев не признает обязательств по долгу перед США, как это утверждает американский президент Дональд Трамп. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я знаю, у нас было 100 млрд долларов [помощи]. И это факт. Я не собираюсь признавать 500. При всем уважении к партнерам», — подчеркнул Зеленский. Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции, которую транслировал его офис на YouTube.
Зеленский добавил, что Киев не может признавать гранты как долги. «Я договаривался с [предыдущим президентом США Джо] Байденом, я договаривался с Конгрессом [США]. Присутствовали две стороны. Может, это не нравится [Трампу], но таким было соглашение», — заявил украинский лидер.
Зеленский заявил, что соглашение с Соединенными Штатами, касающемся полезных ископаемых, не связано с предыдущей помощью, предоставленной Киеву. Он назвал сделку «новым соглашением».
Ранее Зеленский отказался от нового варианта сделки между США и Украиной по использованию редкоземельных ископаемых. В рамках сделки Вашингтон предложил Киеву отказаться от части доходов в пользу специального фонда, туда должны были пойти 500 миллиардов долларов за оказанную Киеву помощь в конфликте с Россией. Министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что договор не включает военные гарантии для Киева.
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