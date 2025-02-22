«Бил, снимал»: как арестовывали извергов, пытавших студенток в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском на свободе остаются два участника пыток над девушками

23 февраля 2025 в 20:23 Размер текста - 17 +

Первым арестовали зачинщика пыток Давида Анашкина Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками В Каменске-Уральском (Свердловская область), по неофициальным данным, могут находятся на свободе еще двое парней, присутствовавших при чудовищных пытках студенток на автомойке. Известно, что один из них привез жертв на место. Троих фигурантов заключили под стражу. За тем, как проходили заседания, следил корреспондент URA.RU. Инцидент, после которого 21-летний Давид Анашкин, его несовершеннолетний брат и подросток Дмитрий попали под суд, произошел 3 января. По версии следствия, Давид с друзьями похитили студенток, отвезли на автомойку и стали издеваться: их обливали ледяной водой, пеной и избивали. Все это записывалось на видео. Задержали парней лишь 21 февраля. Первым на скамье подсудимых оказался Давид. Его называют зачинщиком инцидента. Сначала сообщалось, что он приехал на разборку из-за того, что одна из жертв — Анна — отказалась вступить с ним в романтические отношения. Эту версию разбили друзья Давида, которые пришли поддержать его и товарищей. По их словам, Анашкин позвонил четырем давним подругам в поисках пятой. А те якобы стали оскорблять парня и его покойных родителей. Анна записывала оскорбительные «кружки» в Telegram. Новость по теме Появились видео, из-за которых пытали студенток в Каменске-Уральском Не стерпев, Давид взял друзей и приехал к ним. «Девочки добровольно сели в машину. Их никто не заталкивал силой. Потом какое-то время катались по городу. И в районе 23 часов приехали на мойку. Через два часа всех девочек высушили и отвезли домой», — говорят друзья фигуранта. После инцидента все якобы помирились. В суде Анашкин прятал лицо и игнорировал вопросы журналистов. Убегала от прессы и его адвокат. По слухам, чтобы заключить с ней соглашение, парню пришлось выставить авто на продажу. Затем меру пресечения избрали 17-летнему Дмитрию. Он свою вину признал и раскаялся. «Больше такого не будет. Осознал, со стороны посмотрел, поступил очень плохо. <…> Удары наносил, снимал. [Зачем это делал?] По глупости. [Заставлял ли кто-то?] Нет. <…> Все спонтанно получилось. <…> Девочки в машину сами сели», — сказал журналистам юноша. Третий процесс был над братом Давида — Данилом. Его законный представитель сразу не предоставил в суд необходимые документы — из-за этого произошла заминка. Всех обвиняемых арестовали до 4 апреля. Мама Анны заявила, что хочет максимально сурового наказания для обидчиков. Сама девушка отказалась от комментариев и спрятала лицо под капюшоном. Почему задержание фигурантов произошло только спустя 1,5 месяца, неизвестно. В силовых структурах это не комментируют. Разбираться в этом будет первый замначальника областного СК Анатолий Надбитов, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Подробнее об истории — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область), по неофициальным данным, могут находятся на свободе еще двое парней, присутствовавших при чудовищных пытках студенток на автомойке. Известно, что один из них привез жертв на место. Троих фигурантов заключили под стражу. За тем, как проходили заседания, следил корреспондент URA.RU. Инцидент, после которого 21-летний Давид Анашкин, его несовершеннолетний брат и подросток Дмитрий попали под суд, произошел 3 января. По версии следствия, Давид с друзьями похитили студенток, отвезли на автомойку и стали издеваться: их обливали ледяной водой, пеной и избивали. Все это записывалось на видео. Задержали парней лишь 21 февраля. Первым на скамье подсудимых оказался Давид. Его называют зачинщиком инцидента. Сначала сообщалось, что он приехал на разборку из-за того, что одна из жертв — Анна — отказалась вступить с ним в романтические отношения. Эту версию разбили друзья Давида, которые пришли поддержать его и товарищей. По их словам, Анашкин позвонил четырем давним подругам в поисках пятой. А те якобы стали оскорблять парня и его покойных родителей. Анна записывала оскорбительные «кружки» в Telegram. Не стерпев, Давид взял друзей и приехал к ним. «Девочки добровольно сели в машину. Их никто не заталкивал силой. Потом какое-то время катались по городу. И в районе 23 часов приехали на мойку. Через два часа всех девочек высушили и отвезли домой», — говорят друзья фигуранта. После инцидента все якобы помирились. В суде Анашкин прятал лицо и игнорировал вопросы журналистов. Убегала от прессы и его адвокат. По слухам, чтобы заключить с ней соглашение, парню пришлось выставить авто на продажу. Затем меру пресечения избрали 17-летнему Дмитрию. Он свою вину признал и раскаялся. «Больше такого не будет. Осознал, со стороны посмотрел, поступил очень плохо. <…> Удары наносил, снимал. [Зачем это делал?] По глупости. [Заставлял ли кто-то?] Нет. <…> Все спонтанно получилось. <…> Девочки в машину сами сели», — сказал журналистам юноша. Третий процесс был над братом Давида — Данилом. Его законный представитель сразу не предоставил в суд необходимые документы — из-за этого произошла заминка. Всех обвиняемых арестовали до 4 апреля. Мама Анны заявила, что хочет максимально сурового наказания для обидчиков. Сама девушка отказалась от комментариев и спрятала лицо под капюшоном. Почему задержание фигурантов произошло только спустя 1,5 месяца, неизвестно. В силовых структурах это не комментируют. Разбираться в этом будет первый замначальника областного СК Анатолий Надбитов, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Подробнее об истории — в сюжете агентства.