Что известно об извергах, пытавших студенток в Каменске-Уральском

Обвиненными в жестоких пытках студенток на автомойке в Каменске-Уральском стали 21-летний Давид Анашкин, его младший брат и 17-летний Дмитрий Л. Им вменили три статьи Уголовного кодекса РФ и отправили за решетку. URA.RU рассказывает, что известно о парнях.
Анашкин считается зачинщиком конфликта и негласным лидером банды. Ему 21 год. Учится на четвертом курсе агропромышленного техникума. Холост, детей нет. Ранее не судим. Его младший брат учится в девятом классе, девушки нет. У братьев нет родителей.
Дмитрий Л. проживает с мамой и двумя младшими сестрами. Он учится на первом курсе того же техникума. Состоит на учете в ПДН. Его адвокат рассказал, что юноша работает контролером в местном кинотеатре «Фокс», помогая обеспечивать семью.
Конфликт произошел 3 января. Однако известно о нем стало лишь через полтора месяца. По версии следствия, мужчины вывезли девушек из дома, привезли на мойку, где подвергли чудовищным пыткам. Их раздели, облили холодной водой, пеной и жестоко избили. Все это якобы из-за того, что одна из них не хотела встречаться с Анашкиным.
Вскоре на это отреагировали селебрити и федеральные власти. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила ужесточить наказание для парней, что и случилось. Всех троих арестовали до 4 апреля.
Друзья, пришедшие на суд, ранее говорили URA.RU, что пострадавшие оскорбляли Давида — это якобы и спровоцировало его на агрессию. Они также заявляют, что девушки якобы добровольно сели в машину. Подробнее об истории — в сюжете агентства.
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