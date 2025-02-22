22 февраля 2025

Что известно об извергах, пытавших студенток в Каменске-Уральском

Школьника и двух студентов обвинили в пытках девушек в Каменске-Уральском
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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У Давида Анашкина и его брата нет родителей
У Давида Анашкина и его брата нет родителей Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Обвиненными в жестоких пытках студенток на автомойке в Каменске-Уральском стали 21-летний Давид Анашкин, его младший брат и 17-летний Дмитрий Л. Им вменили три статьи Уголовного кодекса РФ и отправили за решетку. URA.RU рассказывает, что известно о парнях.

Анашкин считается зачинщиком конфликта и негласным лидером банды. Ему 21 год. Учится на четвертом курсе агропромышленного техникума. Холост, детей нет. Ранее не судим. Его младший брат учится в девятом классе, девушки нет. У братьев нет родителей.

Дмитрий Л. проживает с мамой и двумя младшими сестрами. Он учится на первом курсе того же техникума. Состоит на учете в ПДН. Его адвокат рассказал, что юноша работает контролером в местном кинотеатре «Фокс», помогая обеспечивать семью.

Конфликт произошел 3 января. Однако известно о нем стало лишь через полтора месяца. По версии следствия, мужчины вывезли девушек из дома, привезли на мойку, где подвергли чудовищным пыткам. Их раздели, облили холодной водой, пеной и жестоко избили. Все это якобы из-за того, что одна из них не хотела встречаться с Анашкиным.

Вскоре на это отреагировали селебрити и федеральные власти. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила ужесточить наказание для парней, что и случилось. Всех троих арестовали до 4 апреля.

Друзья, пришедшие на суд, ранее говорили URA.RU, что пострадавшие оскорбляли Давида — это якобы и спровоцировало его на агрессию. Они также заявляют, что девушки якобы добровольно сели в машину. Подробнее об истории — в сюжете агентства.

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Обвиненными в жестоких пытках студенток на автомойке в Каменске-Уральском стали 21-летний Давид Анашкин, его младший брат и 17-летний Дмитрий Л. Им вменили три статьи Уголовного кодекса РФ и отправили за решетку. URA.RU рассказывает, что известно о парнях. Анашкин считается зачинщиком конфликта и негласным лидером банды. Ему 21 год. Учится на четвертом курсе агропромышленного техникума. Холост, детей нет. Ранее не судим. Его младший брат учится в девятом классе, девушки нет. У братьев нет родителей. Дмитрий Л. проживает с мамой и двумя младшими сестрами. Он учится на первом курсе того же техникума. Состоит на учете в ПДН. Его адвокат рассказал, что юноша работает контролером в местном кинотеатре «Фокс», помогая обеспечивать семью. Конфликт произошел 3 января. Однако известно о нем стало лишь через полтора месяца. По версии следствия, мужчины вывезли девушек из дома, привезли на мойку, где подвергли чудовищным пыткам. Их раздели, облили холодной водой, пеной и жестоко избили. Все это якобы из-за того, что одна из них не хотела встречаться с Анашкиным. Вскоре на это отреагировали селебрити и федеральные власти. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила ужесточить наказание для парней, что и случилось. Всех троих арестовали до 4 апреля. Друзья, пришедшие на суд, ранее говорили URA.RU, что пострадавшие оскорбляли Давида — это якобы и спровоцировало его на агрессию. Они также заявляют, что девушки якобы добровольно сели в машину. Подробнее об истории — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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