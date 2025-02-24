Хуснуллин рассказал, когда откроют «путинскую трассу» до Екатеринбурга

Трассу М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга откроют к концу июня, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Изначально открыть движение по всей трассе планировали в конце 2024-го.
«Темп работы по продлению М-12 до Екатеринбурга неплохой. Было отставание по ряду причин, включая погодные условия. В прошлом году были сильные дожди, местами размыло дорогу, не могли довозить песок, щебень», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале.
От Екатеринбурга трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени, она обеспечит скоростное автосообщение сразу между несколькими регионами. Готовность участка трассы в Свердловской области еще в апреле 2024-го оценивали на 50%, а в начале ноября Хуснуллин заявлял о завершении основных работ.
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