Многодетные семьи и участники СВО получили право на новую льготу. На совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин рассказал об изменении условий заключения социального контракта, который дает возможность бесплатно обучиться новой профессии, начать бизнес или купить одежду и обувь для детей. Как объяснили URA.RU эксперты, власти снижают расходы самих семей на эти цели, чтобы направить высвободившиеся деньги на другие нужды.
«Правительство усовершенствовало правила предоставления социального контракта. При его назначении не будут учитывать выплаты по единому пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое получают нуждающиеся семьи. Другими словами, эту сумму не станут включать в расчет их дохода при оформлении поддержки», — сказал Мишустин.
Эксперты подсчитали, что такая мера позволит дополнительно заключать в среднем около 118 тысяч социальных контрактов ежегодно, сообщил премьер.
Это даст возможность большему числу граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации, пройти переобучение и найти новую работу, открыть бизнес, либо организовать личное подсобное хозяйство и тем самым улучшить свое материальное положение, пояснил глава правительства.
На софинансирование расходов по проекту регионам выделят еще около 100 млрд рублей в течение шести лет, уточнил Мишустин, и добавил, что многодетные и семьи участников СВО получат помощь в приоритетном порядке.
Социальный контракт заключается между органами социальной защиты с малообеспеченными гражданами. Этот договор позволяет людям пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело, получить деньги на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для ребенка.
Как объяснила URA.RU член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, принятое правительством решение — не первая «гуманизация» условий соцконтракта. «Отдельные категории выплат не включаются социальными службами в общий семейный бюджет, чтобы при расчете среднедушевого дохода семьи он не превышал прожиточный минимум, и семья могла рассчитывать на дополнительные льготные программы — такие, как социальный контракт», — рассказала депутат.
К таким поступлениям можно отнести вознаграждение матери за многодетность, доходы несовершеннолетних в период летних каникул, а теперь — и пособие по рождению и уходу за ребенком, напомнила парламентарий. С учетом изменения критериев нуждаемости большее количество российских семей сможет получить доступ к социальному контракту, по которому полагается 350 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса и 200 тысяч на развитие личного подсобного хозяйства.
«Большой поддержкой среди населения пользуется право на бесплатное образование. Многие участники спецоперации получают востребованную на рынке труда специальность именно по этой программе», — отметила Бессараб.
Правительством также предусмотрено открытие более 30 тысяч специально оборудованных рабочих мест для участников СВО с ранениями в ближайшие годы. В совокупности эти меры поддержат ветеранов СВО, помогут им быстрее адаптироваться на гражданке и сохранить свои доходы, подчеркнула депутат.
Снижение порога дохода для заключения соцконтракта даст возможность большему числу многодетных родителей получать поддержку от государства, несмотря на имеющиеся иные выплаты, объяснил профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков. «Социальный контракт, как правило, заключается с людьми, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Но многие из них до сих пор не имели возможности его заключить, поскольку выплаты на детей учитывались в совокупном семейном бюджете, и доходы превышали прожиточный минимум. Такие семьи не могли рассчитывать на дополнительную поддержку. Благодаря новой мере многодетные родители смогут получать и выплаты по рождению и уходу за своими детьми, и работать по новой профессии, что значительно повысит доходы таких семей», — резюмировал ученый.
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