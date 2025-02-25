В Свердловской области подскочили цены на сметану, мясо и рыбу

В январе в Свердловской области выросли цены на фарш, сметану и мороженую рыбу
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Роман Шадрин готовит блюда из книги рецептов спецназа ФСИН России и блюда уральской народной кухни. Екатеринбург, приготовление блюд, домашняя кухня, мясная продукция, ужин, еда, мясо, приготовление еды, уроп
На стоимость мяса влияют транспортные расходы и зарплаты Фото:

В январе 2025 года в Свердловской области выросли цены на сметану, творог, мясо и рыбу. Данными и причинами такого повышения с URA.RU поделилась пресс-служба Сбера.

«С одной стороны, производители и переработчики мяса и молока, как и в предыдущие месяцы, продолжили перекладывать в ценники возросшие транспортные расходы и затраты на повышение оплаты труда. По этой причине быстрее, чем в прошлом месяце, дорожали сметана, творог, сливки, а также говядина, свинина и фарш», — рассказали аналитики.

Кроме этого, снижение объемов вылова и переработки рыбы повлияло на повышение стоимости слабосоленой сельди, филе и мороженой рыбы. При этом уменьшился ценник на помидоры, виной всему — расширение импорта томатов и укрепление рубля.

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В январе 2025 года в Свердловской области выросли цены на сметану, творог, мясо и рыбу. Данными и причинами такого повышения с URA.RU поделилась пресс-служба Сбера. «С одной стороны, производители и переработчики мяса и молока, как и в предыдущие месяцы, продолжили перекладывать в ценники возросшие транспортные расходы и затраты на повышение оплаты труда. По этой причине быстрее, чем в прошлом месяце, дорожали сметана, творог, сливки, а также говядина, свинина и фарш», — рассказали аналитики. Кроме этого, снижение объемов вылова и переработки рыбы повлияло на повышение стоимости слабосоленой сельди, филе и мороженой рыбы. При этом уменьшился ценник на помидоры, виной всему — расширение импорта томатов и укрепление рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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