В Свердловской области подскочили цены на сметану, мясо и рыбу

В январе в Свердловской области выросли цены на фарш, сметану и мороженую рыбу

На стоимость мяса влияют транспортные расходы и зарплаты Фото: Анна Майорова © URA.RU

В январе 2025 года в Свердловской области выросли цены на сметану, творог, мясо и рыбу. Данными и причинами такого повышения с URA.RU поделилась пресс-служба Сбера.

«С одной стороны, производители и переработчики мяса и молока, как и в предыдущие месяцы, продолжили перекладывать в ценники возросшие транспортные расходы и затраты на повышение оплаты труда. По этой причине быстрее, чем в прошлом месяце, дорожали сметана, творог, сливки, а также говядина, свинина и фарш», — рассказали аналитики.

Кроме этого, снижение объемов вылова и переработки рыбы повлияло на повышение стоимости слабосоленой сельди, филе и мороженой рыбы. При этом уменьшился ценник на помидоры, виной всему — расширение импорта томатов и укрепление рубля.