В Свердловской области подскочили цены на сметану, мясо и рыбу

В январе 2025 года в Свердловской области выросли цены на сметану, творог, мясо и рыбу. Данными и причинами такого повышения с URA.RU поделилась пресс-служба Сбера.
«С одной стороны, производители и переработчики мяса и молока, как и в предыдущие месяцы, продолжили перекладывать в ценники возросшие транспортные расходы и затраты на повышение оплаты труда. По этой причине быстрее, чем в прошлом месяце, дорожали сметана, творог, сливки, а также говядина, свинина и фарш», — рассказали аналитики.
Кроме этого, снижение объемов вылова и переработки рыбы повлияло на повышение стоимости слабосоленой сельди, филе и мороженой рыбы. При этом уменьшился ценник на помидоры, виной всему — расширение импорта томатов и укрепление рубля.
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