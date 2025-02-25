Трамп: Путин не против европейских миротворцев на Украине

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Трампу удалось договориться с Путиным о миротворцах на Украине
Трампу удалось договориться с Путиным о миротворцах на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп поднял тему размещения европейских миротворческих сил на Украине в ходе предстоящей встречи с британским премьер-министром Киром Стармером. Трамп упомянул, что уже обсуждал эту идею с президентом России Владимиром Путиным, который, по его словам, также не против такого решения.

«Да, он согласится на это», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о позиции Путина по этому вопросу, сообщает CNN. Глава Белого дома уточнил, что обсуждал этот вопрос с президентом РФ и получил подтверждение, что у президента РФ «нет проблем» с таким развитием событий.

«Я думаю, конфликт может скоро завершиться. В ближайшие несколько недель», — заявил Трамп журналистам в Белом доме. Он добавил, что такой исход возможен, «если будем умными».

Президент Франции Макрон описал роль европейцев как «гарантирующую силу» в Украине, в то время как действия американцев он охарактеризовал как «проявление солидарности». Однако Макрон подчеркнул, что детали плана все еще требуют доработки.

Предложения о вовлечении европейских миротворческих сил на Украине возникли на фоне разработки Францией и Великобританией планов по размещению западной авиации для соблюдения прекращения огня и сдерживания России. Эти планы, в отличие от предыдущих предложений, предусматривают меньшую роль сухопутных войск и большее участие военно-воздушных сил, что также обсуждалось с военным руководством НАТО.

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Президент США Дональд Трамп поднял тему размещения европейских миротворческих сил на Украине в ходе предстоящей встречи с британским премьер-министром Киром Стармером. Трамп упомянул, что уже обсуждал эту идею с президентом России Владимиром Путиным, который, по его словам, также не против такого решения. «Да, он согласится на это», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о позиции Путина по этому вопросу, сообщает CNN. Глава Белого дома уточнил, что обсуждал этот вопрос с президентом РФ и получил подтверждение, что у президента РФ «нет проблем» с таким развитием событий. «Я думаю, конфликт может скоро завершиться. В ближайшие несколько недель», — заявил Трамп журналистам в Белом доме. Он добавил, что такой исход возможен, «если будем умными». Президент Франции Макрон описал роль европейцев как «гарантирующую силу» в Украине, в то время как действия американцев он охарактеризовал как «проявление солидарности». Однако Макрон подчеркнул, что детали плана все еще требуют доработки. Предложения о вовлечении европейских миротворческих сил на Украине возникли на фоне разработки Францией и Великобританией планов по размещению западной авиации для соблюдения прекращения огня и сдерживания России. Эти планы, в отличие от предыдущих предложений, предусматривают меньшую роль сухопутных войск и большее участие военно-воздушных сил, что также обсуждалось с военным руководством НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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