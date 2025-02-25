Петербуржцы получили первые штрафы за парковку на эксплуатационной разметке

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Для контроля за соблюдением новых правил введен автоматизированный комплекс «Дозор-М3»
Для контроля за соблюдением новых правил введен автоматизированный комплекс «Дозор-М3» Фото:

В Приморском районе Петербурга, на территории «Коломяг», начали действовать новые правила, предусматривающие штрафы за парковку на зонах с эксплуатационной маркировкой. Водителям стали приходить первые штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

«Мониторинг на территории округа „Коломяги“ будет проводиться ежедневно. Первый рейд уже принес плоды: камера дозора зафиксировала 6 нарушений», — сообщила пресс-служба ГАТИ Санкт-Петербурга на своем сайте.

С 23 февраля текущего года в силу вступили поправки в законодательство, согласно которым установлены следующие размеры штрафов:

  • для физических лиц штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей;
  • для должностных лиц предусмотрены штрафы от 5 до 40 тысяч рублей;
  • юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.

Места с нанесенной эксплуатационной маркировкой критически важны для обеспечения доступности городских и коммунальных служб, а также для удобства маломобильных групп населения. Для контроля за соблюдением новых правил введен автоматизированный комплекс «Дозор-М3». Эта система позволяет в автоматическом режиме отслеживать нарушения парковки.

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В Приморском районе Петербурга, на территории «Коломяг», начали действовать новые правила, предусматривающие штрафы за парковку на зонах с эксплуатационной маркировкой. Водителям стали приходить первые штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. «Мониторинг на территории округа „Коломяги“ будет проводиться ежедневно. Первый рейд уже принес плоды: камера дозора зафиксировала 6 нарушений», — сообщила пресс-служба ГАТИ Санкт-Петербурга на своем сайте. С 23 февраля текущего года в силу вступили поправки в законодательство, согласно которым установлены следующие размеры штрафов: Места с нанесенной эксплуатационной маркировкой критически важны для обеспечения доступности городских и коммунальных служб, а также для удобства маломобильных групп населения. Для контроля за соблюдением новых правил введен автоматизированный комплекс «Дозор-М3». Эта система позволяет в автоматическом режиме отслеживать нарушения парковки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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