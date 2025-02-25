«Уехала и кинула в ЧС»: как под Екатеринбургом пропала 17-летняя студентка

Студентка из Полевского заблокировала друзей в соцсетях и пропала
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция и ДПС. Тюмень, полицейские, мвд, полиция, мвд рф, сотрудники полиции, мвд россии, наряд полиции
Сыщики ищут пропавшую студентку (архивное фото) Фото:

Жительница Полевского (Свердловская область) 17-летняя Виктория Хайретдинова перед исчезновением заблокировала всех друзей в соцсетях. Об этом URA.RU рассказала ее подруга.

«Последнее местоположение Вики — Широкая речка в Екатеринбурге. Вчера в 20 часов ее телефон там засекли. Говорят, туда она поехала одна, а перед этим всех кинула в черный список, даже своего парня. У нее сбережения были», — сообщила знакомая.

По ее словам, Хайретдинова — тихая девушка. «Она никуда даже не ходила. Делала бровки», — описывает ее подруга.

О пропаже студентки техникума стало известно 25 февраля. Днем ранее она вышла с учебы, но не вернулась домой. На ее розыск ориентирован личный состав полиции Полевского. Также поисками занимаются волонтеры «ЛизаАлерт».

Рост Хайретдиновой — 164 сантиметра, у нее худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. На момент пропажи была одета в черную куртку, голубые джинсы, светло-серые сапоги, бежевую шапку. Если вы знаете ее местоположение, сообщите по телефонам 8 (922) 142-33-71 или 8 (922) 214-45-27.

Виктория Хайретдинова
Виктория Хайретдинова
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Полевского (Свердловская область) 17-летняя Виктория Хайретдинова перед исчезновением заблокировала всех друзей в соцсетях. Об этом URA.RU рассказала ее подруга. «Последнее местоположение Вики — Широкая речка в Екатеринбурге. Вчера в 20 часов ее телефон там засекли. Говорят, туда она поехала одна, а перед этим всех кинула в черный список, даже своего парня. У нее сбережения были», — сообщила знакомая. По ее словам, Хайретдинова — тихая девушка. «Она никуда даже не ходила. Делала бровки», — описывает ее подруга. О пропаже студентки техникума стало известно 25 февраля. Днем ранее она вышла с учебы, но не вернулась домой. На ее розыск ориентирован личный состав полиции Полевского. Также поисками занимаются волонтеры «ЛизаАлерт». Рост Хайретдиновой — 164 сантиметра, у нее худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. На момент пропажи была одета в черную куртку, голубые джинсы, светло-серые сапоги, бежевую шапку. Если вы знаете ее местоположение, сообщите по телефонам 8 (922) 142-33-71 или 8 (922) 214-45-27.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...