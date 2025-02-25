«Уехала и кинула в ЧС»: как под Екатеринбургом пропала 17-летняя студентка

Студентка из Полевского заблокировала друзей в соцсетях и пропала

25 февраля 2025 в 18:42 Размер текста - 17 +

Сыщики ищут пропавшую студентку (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Полевского (Свердловская область) 17-летняя Виктория Хайретдинова перед исчезновением заблокировала всех друзей в соцсетях. Об этом URA.RU рассказала ее подруга. «Последнее местоположение Вики — Широкая речка в Екатеринбурге. Вчера в 20 часов ее телефон там засекли. Говорят, туда она поехала одна, а перед этим всех кинула в черный список, даже своего парня. У нее сбережения были», — сообщила знакомая. По ее словам, Хайретдинова — тихая девушка. «Она никуда даже не ходила. Делала бровки», — описывает ее подруга. О пропаже студентки техникума стало известно 25 февраля. Днем ранее она вышла с учебы, но не вернулась домой. На ее розыск ориентирован личный состав полиции Полевского. Также поисками занимаются волонтеры «ЛизаАлерт». Рост Хайретдиновой — 164 сантиметра, у нее худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. На момент пропажи была одета в черную куртку, голубые джинсы, светло-серые сапоги, бежевую шапку. Если вы знаете ее местоположение, сообщите по телефонам 8 (922) 142-33-71 или 8 (922) 214-45-27. Виктория Хайретдинова Фото: предоставлено собеседником URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Полевского (Свердловская область) 17-летняя Виктория Хайретдинова перед исчезновением заблокировала всех друзей в соцсетях. Об этом URA.RU рассказала ее подруга. «Последнее местоположение Вики — Широкая речка в Екатеринбурге. Вчера в 20 часов ее телефон там засекли. Говорят, туда она поехала одна, а перед этим всех кинула в черный список, даже своего парня. У нее сбережения были», — сообщила знакомая. По ее словам, Хайретдинова — тихая девушка. «Она никуда даже не ходила. Делала бровки», — описывает ее подруга. О пропаже студентки техникума стало известно 25 февраля. Днем ранее она вышла с учебы, но не вернулась домой. На ее розыск ориентирован личный состав полиции Полевского. Также поисками занимаются волонтеры «ЛизаАлерт». Рост Хайретдиновой — 164 сантиметра, у нее худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. На момент пропажи была одета в черную куртку, голубые джинсы, светло-серые сапоги, бежевую шапку. Если вы знаете ее местоположение, сообщите по телефонам 8 (922) 142-33-71 или 8 (922) 214-45-27.