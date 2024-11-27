В вотчине УГМК остановили бюджетный коллапс: изменился Устав города

Дума Ревды поменяла городской Устав
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Собрание инициативной группы за возвращение прямых выборов мэра. Екатеринбург, рука, голосование
Депутаты думы Ревды проголосовали за поправки в Уставе города Фото:

Депутаты думы Ревды (Свердловская область, считается территорией финансово-политического влияния УГМК) приняли поправки в Устав, без которых город мог лишиться областных средств с 1 января. Об этом URA.RU сообщил один из участников заседания гордумы.

«Поправки в Устав были приняты в ходе голосования. Городской округ Ревда будет переименован в муниципальный [округ]», — рассказал источник.

Конфликт длился несколько недель, его устроили шестеро депутатов-оппозиционеров. Блокируя косметические поправки, свои требования они сначала выражали абстрактно: «Единая Россия», с чьей политикой они не согласны, должна считаться с мнением других. Позднее появился ультиматум — спикер думы Андрей Мокрецов должен уйти в отставку. Это произошло прямо перед тем, как утвердили поправки в Устав.

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Депутаты думы Ревды (Свердловская область, считается территорией финансово-политического влияния УГМК) приняли поправки в Устав, без которых город мог лишиться областных средств с 1 января. Об этом URA.RU сообщил один из участников заседания гордумы. «Поправки в Устав были приняты в ходе голосования. Городской округ Ревда будет переименован в муниципальный [округ]», — рассказал источник. Конфликт длился несколько недель, его устроили шестеро депутатов-оппозиционеров. Блокируя косметические поправки, свои требования они сначала выражали абстрактно: «Единая Россия», с чьей политикой они не согласны, должна считаться с мнением других. Позднее появился ультиматум — спикер думы Андрей Мокрецов должен уйти в отставку. Это произошло прямо перед тем, как утвердили поправки в Устав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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