25 февраля 2025

Родственник челябинского главы рассказал о звонке накануне жестокого убийства

Шурин обвиняемого в убийстве главы Рымникского поселения заявил о его трезвости
© Служба новостей «URA.RU»
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Главу поселения арестовали по подозрению в жестоком убийстве
Главу поселения арестовали по подозрению в жестоком убийстве Фото:

Шурин главы Рымникского сельского поселения Челябинской области Дмитрия Рудского, подозреваемого в убийстве 46-летней женщины, утверждает, что тот в день предполагаемого преступления был трезв. По сообщению мужчины, он не заметил ничего подозрительного после звонка 23 февраля.

«Они могли отмечать праздник, но по голосу Дмитрий был трезв. Никогда не замечал за ним агрессии, даже когда он выпивал», — приводит слова собеседника telegram-канал «RT на русском».

Как сообщало URA.RU ранее, обвиняемые в жестоком убийстве односельчанки глава Рымникского сельского поселения Брединского района Дмитрий Рудский, а также депутат Александр Брухаль и его сын Андрей были арестованы. Соответствующее видео опубликовало управление СКР по Челябинской области.

Инцидент произошел 23 февраля. Трое пьяных мужчин договорились похитить женщину, с которой у них ранее был конфликт. Затем они расправились с ней с особой жестокостью.

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Шурин главы Рымникского сельского поселения Челябинской области Дмитрия Рудского, подозреваемого в убийстве 46-летней женщины, утверждает, что тот в день предполагаемого преступления был трезв. По сообщению мужчины, он не заметил ничего подозрительного после звонка 23 февраля. «Они могли отмечать праздник, но по голосу Дмитрий был трезв. Никогда не замечал за ним агрессии, даже когда он выпивал», — приводит слова собеседника telegram-канал «RT на русском». Как сообщало URA.RU ранее, обвиняемые в жестоком убийстве односельчанки глава Рымникского сельского поселения Брединского района Дмитрий Рудский, а также депутат Александр Брухаль и его сын Андрей были арестованы. Соответствующее видео опубликовало управление СКР по Челябинской области. Инцидент произошел 23 февраля. Трое пьяных мужчин договорились похитить женщину, с которой у них ранее был конфликт. Затем они расправились с ней с особой жестокостью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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