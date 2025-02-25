25 февраля 2025

Трамп признался, что раздумывает над снятием санкций с России

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Трамп рассматривает возможность отменить санкции против РФ
Трамп рассматривает возможность отменить санкции против РФ Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп раздумывает над тем, чтобы снять санкции с России в будущем. Об этом он заявил перед журналистами в Белом доме.

«Думаю, что в какой-то момент будет, но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо», — сказал Трамп. Его слова прозвучали на брифинге, который транслировал Белый дом на youtube-канале.

Ранее президент США заявил, что переговоры с Россией движутся хорошо. Он подчеркнул, что контакты с Москвой продолжаются.

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Президент США Дональд Трамп раздумывает над тем, чтобы снять санкции с России в будущем. Об этом он заявил перед журналистами в Белом доме. «Думаю, что в какой-то момент будет, но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо», — сказал Трамп. Его слова прозвучали на брифинге, который транслировал Белый дом на youtube-канале. Ранее президент США заявил, что переговоры с Россией движутся хорошо. Он подчеркнул, что контакты с Москвой продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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