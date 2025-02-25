Трамп признался, что раздумывает над снятием санкций с России

Трамп рассматривает возможность отменить санкции против РФ
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Президент США Дональд Трамп раздумывает над тем, чтобы снять санкции с России в будущем. Об этом он заявил перед журналистами в Белом доме.
«Думаю, что в какой-то момент будет, но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо», — сказал Трамп. Его слова прозвучали на брифинге, который транслировал Белый дом на youtube-канале.
Ранее президент США заявил, что переговоры с Россией движутся хорошо. Он подчеркнул, что контакты с Москвой продолжаются.
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