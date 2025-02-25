25 февраля 2025

Трамп счел необходимым разместить на Украине миротворческие силы

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Президент США выступил за размещение на Украине миротворческих сил
Президент США выступил за размещение на Украине миротворческих сил Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

На Украине необходимо разместить миротворческие силы, но так, чтобы их форма устраивала все стороны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

«Нам нужны миротворческие силы в форме, которая приемлема для каждого», — сказал Трамп. Его слова передал Белый дом на своем сайте.

В РФ ранее предупредили, что «миротворцы» без мандата Совета Безопасности ООН станут законной целью для российских вооруженных сил на Украине. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя.

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На Украине необходимо разместить миротворческие силы, но так, чтобы их форма устраивала все стороны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам. «Нам нужны миротворческие силы в форме, которая приемлема для каждого», — сказал Трамп. Его слова передал Белый дом на своем сайте. В РФ ранее предупредили, что «миротворцы» без мандата Совета Безопасности ООН станут законной целью для российских вооруженных сил на Украине. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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