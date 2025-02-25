Трамп счел необходимым разместить на Украине миротворческие силы

На Украине необходимо разместить миротворческие силы, но так, чтобы их форма устраивала все стороны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам.
«Нам нужны миротворческие силы в форме, которая приемлема для каждого», — сказал Трамп. Его слова передал Белый дом на своем сайте.
В РФ ранее предупредили, что «миротворцы» без мандата Совета Безопасности ООН станут законной целью для российских вооруженных сил на Украине. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя.
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