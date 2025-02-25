Трамп оценил, сколько сможет воевать Украина

У ВСУ достаточно вооружения, чтобы продолжать боевые действия до момента, пока не будет достигнуто мирное соглашение по кризису на Украине. Такую оценку дал президент США Дональд Трамп.
«Это может продолжаться некоторое время, может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией», — сказал лидер. Его выступление в Овальном кабинете транслировал Белый дом на youtube-канале.
Трамп в ходе разговора с журналистами также предположил, что на Украине нужно разместить миротворческие силы. По его словам. то, в какой форме это будет проведено, еще предстоит разобраться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.