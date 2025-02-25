25 февраля 2025

Трамп оценил, сколько сможет воевать Украина

Трамп предположил, что Украине хватит оружия вплоть до мирного соглашения
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп подчеркнул необходимость в миротворцах на Украине
Трамп подчеркнул необходимость в миротворцах на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

У ВСУ достаточно вооружения, чтобы продолжать боевые действия до момента, пока не будет достигнуто мирное соглашение по кризису на Украине. Такую оценку дал президент США Дональд Трамп.

«Это может продолжаться некоторое время, может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией», — сказал лидер. Его выступление в Овальном кабинете транслировал Белый дом на youtube-канале.

Трамп в ходе разговора с журналистами также предположил, что на Украине нужно разместить миротворческие силы. По его словам. то, в какой форме это будет проведено, еще предстоит разобраться.

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У ВСУ достаточно вооружения, чтобы продолжать боевые действия до момента, пока не будет достигнуто мирное соглашение по кризису на Украине. Такую оценку дал президент США Дональд Трамп. «Это может продолжаться некоторое время, может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией», — сказал лидер. Его выступление в Овальном кабинете транслировал Белый дом на youtube-канале. Трамп в ходе разговора с журналистами также предположил, что на Украине нужно разместить миротворческие силы. По его словам. то, в какой форме это будет проведено, еще предстоит разобраться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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