На Урале, в Сибири и некоторых регионах Дальнего Востока ожидается значительное понижение температуры в ближайшие дни. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, анонсируя морозы, значительно превышающие климатические нормы.
«В ближайшие дни на Урале, на востоке Ямало-Ненецкого округа ожидается температура на 8-13 градусов ниже нормы, значения составят минус 35 — 38 градусов, действительно сильнейшие морозы. Аналогичная ситуация и на севере Сибири, на Таймыре, в Туруханском и Эвенкийском районах с 27 февраля по 2 марта температура будет на 7 — 16 градусов ниже нормы, морозы минус 38 — 42 градуса, и даже в Томской и Иркутской областях температура будет на 8 — 13 градусов ниже нормы», — сказал Вильфанд. Его слова передает ТАСС.
Вильфанд также добавил, что в начале марта аналогичные погодные условия ожидаются в регионах Дальнего Востока. Прогнозируется, что температура в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области будет на 10-14 градусов ниже нормы. Это связано с перемещением циклона, который постепенно проникнет до юга Дальнего Востока, вызывая снижение температуры по всему региону.
На днях Роман Вильфанд также предупреждал россиян о том, что им не стоит расслабляться и ждать резкого потепления в первый месяц весны. По его словам, март считается относительно холодным месяцем и резкое похолодание для него — норма.
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