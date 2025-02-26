Вильфанд рассказал об аномальной погоде в ряде регионов в преддверии весны

Вильфанд: в регионах Урала и Сибири ожидаются сильные морозы в ближайшие дни
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В регионах Сибири и Урала ожидаются морозы почти до -40 градусов
В регионах Сибири и Урала ожидаются морозы почти до -40 градусов Фото:

На Урале, в Сибири и некоторых регионах Дальнего Востока ожидается значительное понижение температуры в ближайшие дни. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, анонсируя морозы, значительно превышающие климатические нормы.

«В ближайшие дни на Урале, на востоке Ямало-Ненецкого округа ожидается температура на 8-13 градусов ниже нормы, значения составят минус 35 — 38 градусов, действительно сильнейшие морозы. Аналогичная ситуация и на севере Сибири, на Таймыре, в Туруханском и Эвенкийском районах с 27 февраля по 2 марта температура будет на 7 — 16 градусов ниже нормы, морозы минус 38 — 42 градуса, и даже в Томской и Иркутской областях температура будет на 8 — 13 градусов ниже нормы», — сказал Вильфанд. Его слова передает ТАСС. 

Вильфанд также добавил, что в начале марта аналогичные погодные условия ожидаются в регионах Дальнего Востока. Прогнозируется, что температура в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области будет на 10-14 градусов ниже нормы. Это связано с перемещением циклона, который постепенно проникнет до юга Дальнего Востока, вызывая снижение температуры по всему региону.

На днях Роман Вильфанд также предупреждал россиян о том, что им не стоит расслабляться и ждать резкого потепления в первый месяц весны. По его словам, март считается относительно холодным месяцем и резкое похолодание для него — норма

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На Урале, в Сибири и некоторых регионах Дальнего Востока ожидается значительное понижение температуры в ближайшие дни. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, анонсируя морозы, значительно превышающие климатические нормы. «В ближайшие дни на Урале, на востоке Ямало-Ненецкого округа ожидается температура на 8-13 градусов ниже нормы, значения составят минус 35 — 38 градусов, действительно сильнейшие морозы. Аналогичная ситуация и на севере Сибири, на Таймыре, в Туруханском и Эвенкийском районах с 27 февраля по 2 марта температура будет на 7 — 16 градусов ниже нормы, морозы минус 38 — 42 градуса, и даже в Томской и Иркутской областях температура будет на 8 — 13 градусов ниже нормы», — сказал Вильфанд. Его слова передает ТАСС.  Вильфанд также добавил, что в начале марта аналогичные погодные условия ожидаются в регионах Дальнего Востока. Прогнозируется, что температура в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области будет на 10-14 градусов ниже нормы. Это связано с перемещением циклона, который постепенно проникнет до юга Дальнего Востока, вызывая снижение температуры по всему региону. На днях Роман Вильфанд также предупреждал россиян о том, что им не стоит расслабляться и ждать резкого потепления в первый месяц весны. По его словам, март считается относительно холодным месяцем и резкое похолодание для него — норма. 
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