25 февраля 2025

Лучше не станет: в Тюмени подорожало такси

В Тюмени стоимость поездок на такси за год выросла на 12%
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездки на такси продолжат дорожать
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Стоимость поездок на такси в Тюмени за год подорожала, в среднем, на 12%. Об этом сообщают журналисты. И снижения в 2025 году не ожидается.

«Средний чек за поездку в такси в Тюмени к концу 2024 года вырос на 12%. По итогу он составил 355 рублей», — пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на службу заказа такси «Максим».

При этом эксперты отрасли отмечают, что в 2025 году снижения стоимости ждать не следует. Более того — цены будут расти. Это обусловлено увеличением затрат на сами автомобили, их обслуживание и ремонт, страховки и кредиты.

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Стоимость поездок на такси в Тюмени за год подорожала, в среднем, на 12%. Об этом сообщают журналисты. И снижения в 2025 году не ожидается. «Средний чек за поездку в такси в Тюмени к концу 2024 года вырос на 12%. По итогу он составил 355 рублей», — пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на службу заказа такси «Максим». При этом эксперты отрасли отмечают, что в 2025 году снижения стоимости ждать не следует. Более того — цены будут расти. Это обусловлено увеличением затрат на сами автомобили, их обслуживание и ремонт, страховки и кредиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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