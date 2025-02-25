Лучше не станет: в Тюмени подорожало такси

Поездки на такси продолжат дорожать
Стоимость поездок на такси в Тюмени за год подорожала, в среднем, на 12%. Об этом сообщают журналисты. И снижения в 2025 году не ожидается.
«Средний чек за поездку в такси в Тюмени к концу 2024 года вырос на 12%. По итогу он составил 355 рублей», — пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на службу заказа такси «Максим».
При этом эксперты отрасли отмечают, что в 2025 году снижения стоимости ждать не следует. Более того — цены будут расти. Это обусловлено увеличением затрат на сами автомобили, их обслуживание и ремонт, страховки и кредиты.
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