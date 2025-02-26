Сотрудники правоохранительных органов Курганской области обсуждают неожиданный перевод генерала юстиции Богдана Францишко на должность начальника свердловского управления СКР. Звучат самые разные мнения и догадки, кто возглавит курганское следственное управление после ухода руководителя. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.
«О вероятном переводе Францишко в Кургане знал узкий круг сотрудников управления. Сам генерал якобы доволен назначением, потому что считает, что созрел для более масштабной работы», — утверждают источники. В то же время подчиненные Францишко не сожалеют об уходе генерала и гадают, кто будет новым руководителем.
По информации источников URA.RU, у Францишко в Кургане были своеобразные методы работы, близкие к авторитарным. Это привело к увольнению из следкома многих квалифицированных опытных сотрудников. Это касается как начальников следственных отделов, так и заместителей руководителя. С момента работы Францишко в СУ СК в Кургане из регионального ведомства в разное время ушли три его зама. Полковник юстиции Дмитрий Цымбаленко перевелся работать в северные регионы, из Свердловской области приехал и затем уволился первый заместитель Григорий Казеко. Работавший с момента образования курганского СУ СК заместитель Максим Козлачков ушел на пенсию и устроился на работу в суд.
Не всегда гладкими были отношения Францишко с другими правоохранительными структурами. Если с полицией и ФСБ ему удалось наладить чисто профессиональные отношения, то с прокуратурой так не получилось. В регионе резко выросло количество доследований и возвратов дел.
При этом курганцы признают, что авторитет профессионала у Францишко имеется. Так просто в сложный регион переводить на руководящую должность не будут, отмечают они.
Главным вопросом для следователей и других силовиков остается личность преемника. Многие бывшие следователи вспомнили Цымбаленко, который знаком с местной «кухней». Однако полковник юстиции прекрасно себя чувствует в должности замруководителя СУ СК ЯНАО. У действующих замов — первого заместителя Александра Миненкова и приехавшего из Верхней Пышмы Романа Щемелева недостаточно опыта руководящей работы на должности такого уровня. Вероятно, будет назначен иногородний силовик. Но это может случиться не скоро — кадровый дефицит сейчас везде. В том же Екатеринбурге, куда уходит Францишко, управление работало с и.о. руководителя около двух лет.
Ранее URA.RU сообщало, что курганское СУ СК остался без руководителя-генерала. Богдан Францишко был назначен приказом президента Владимира Путина на должность начальника следственного управления в соседнюю Свердловскую область.
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