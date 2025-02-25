«Пронюхивают отели и хостелы»: как ищут пропавшую студентку из Полевского. Фото

Пропавшую студентку из Полевского ищут в отелях и хостелах Екатеринбурга

26 февраля 2025 в 12:48 Размер текста - 17 +

Девушку ищет полиция и волонтеры (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сыщики и волонтеры проверяют екатеринбургские отели и хостелы в поисках пропавшей 17-летней студентки из Полевского Виктории Хайретдиновой. Об этом URA.RU рассказала ее подруга. «Пронюхивают все отели и хостелы. Ищут везде», — сказал собеседница агентства. По ее словам, в последний раз Вику якобы видели на улице Вайнера в Екатеринбурге. «Она была там несколько раз. Была и на Плотинке», — уверяет знакомая. Хайретдинова пропала 24 февраля, когда вышла с учебы. Перед исчезновением девушка вела себя странно. Она заблокировала друзей и родных в соцсетях и уехала. По словам ее подруг, раньше студентка из дома не сбегала. До девятого класса у нее были сложные отношения с мамой, но в последнее время конфликтов не было, уверяет подружка Виктории. На розыск подняты полицейские. Им помогают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Силовики возбудили дело по статье «Убийство», чтобы расширить спектр возможностей (провести допросы, экспертизы и другие следственные действия). Вику ищут и в Полевском, и в Екатеринбурге Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сыщики и волонтеры проверяют екатеринбургские отели и хостелы в поисках пропавшей 17-летней студентки из Полевского Виктории Хайретдиновой. Об этом URA.RU рассказала ее подруга. «Пронюхивают все отели и хостелы. Ищут везде», — сказал собеседница агентства. По ее словам, в последний раз Вику якобы видели на улице Вайнера в Екатеринбурге. «Она была там несколько раз. Была и на Плотинке», — уверяет знакомая. Хайретдинова пропала 24 февраля, когда вышла с учебы. Перед исчезновением девушка вела себя странно. Она заблокировала друзей и родных в соцсетях и уехала. По словам ее подруг, раньше студентка из дома не сбегала. До девятого класса у нее были сложные отношения с мамой, но в последнее время конфликтов не было, уверяет подружка Виктории. На розыск подняты полицейские. Им помогают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Силовики возбудили дело по статье «Убийство», чтобы расширить спектр возможностей (провести допросы, экспертизы и другие следственные действия).