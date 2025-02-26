На российских заводах появится новая рабочая сила

На заводах в России появится новая рабочая сила. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с гендиректором компании «Мехатроника» Юрий Тарарыкин 26 февраля отметил роль отечественных программно-аппаратных комплексов в модернизации производств. В частности, такие системы нужны для увеличения числа роботов на предприятиях, объяснил URA.RU ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
«Ваша компания занимается очень важной наукоемкой продукцией для управления станками с ЧПУ. Это серьезная веха в развитии наших производств. Знаю, что к этому долго шли. Президент не раз отмечал, что для развития страны нужно обеспечить себя собственными технологиями, ключевыми компонентами и материалами и наладить выпуск необходимого набора товаров», — сказал Мишустин.
Премьер отметил роль компании — помогать предприятиям модернизировать производства, повышать их эффективность, запускать новые направления. Это актуально для достижения промышленного и технологического суверенитета в условиях санкций, подчеркнул председатель правительства.
Юрий Тарарыкин рассказал, что «Мехатроника» выпускает управляющие программно-аппаратные комплексы для станков различной сложности. Предприятие предлагает решения по импортозамещению зарубежных систем управления, в том числе выпускаемых Siemens, Heidenhain, Fanuc и другими компаниями.
«Блоки управления, пульты оператора, силовые преобразователи, программное обеспечение различных уровней — от прошивок программируемых интегральных схем до интерфейсного программного обеспечения — все производится и разрабатывается у нас в России», — сказал гендиректор «Мехатроники».
Мишустин затронул тему подготовки кадров для сложных производств, которым нужны программисты, математики, электронщики, станкостроители. Тарарыкин добавил, что компания работает с вузами, например, за счет собственных средств оснастила лабораторию в Ивановском государственном энергетическом университете, организует практику студентов.
Плотность роботизации в России, по прошлогодним данным Международной федерации робототехники (IFR), составляла 10 единиц на 10 тысяч человек. Лидером рейтинга была Южная Корея (1012 роботов на 10 тысяч человек), также в топ-5 вошли Сингапур (730), Германия (415), Япония (397) и Китай (392).
Президент Владимир Путин на ПМЭФ-2024 поставил цель вывести Россию к 2030 году в топ-25 стран мира по плотности роботизации, установив около 100 тысяч роботов. Мишустин уделяет внимание производителям решений, необходимых для этого, отметил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
«В условиях санкций покупка зарубежных роботов затруднена, к тому же, чтобы вывести импортозамещение на системный уровень, нужна собственная продукция. А для производства современной роботизированной техники нужны управляющие системы, поэтому правительство уделяет такое внимание их выпуску», — сказал экономист.
Роботизация решает вопросы производительности труда. Этот показатель в России в таких отраслях, как машиностроение, пищевая, легкая промышленность, далек от желаемого, добавил эксперт.
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