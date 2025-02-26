Жена Зеленского назвала ключевое условие отставки главы Украины

Елена Зеленская: Киев должен получить гарантии безопасности для ухода Зеленского
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Зеленский не может уйти без гарантий безопасности для Украины, заявила Елена Зеленская
Зеленский не может уйти без гарантий безопасности для Украины, заявила Елена Зеленская Фото:

Получение Украиной гарантий безопасности позволит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уйти в отставку. Такое заявление сделала супруга Зеленского Елена.

«Гарантии безопасности, какими бы они ни были, должны быть на Украине, чтобы Зеленский мог спокойно покинуть свой пост», — передает слова супруги украинского лидера издание Quarta Repubblica. Ранее Зеленский выражал готовность уйти в отставку, если это будет способствовать миру или вступлению страны в НАТО.

Тем временем президент США Дональд Трамп призвал к проведению выборов президента Украины в середине февраля. В Верховной Раде, в свою очередь, подтвердили, что выборы должны состояться только после окончания украинского конфликта. 

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Получение Украиной гарантий безопасности позволит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уйти в отставку. Такое заявление сделала супруга Зеленского Елена. «Гарантии безопасности, какими бы они ни были, должны быть на Украине, чтобы Зеленский мог спокойно покинуть свой пост», — передает слова супруги украинского лидера издание Quarta Repubblica. Ранее Зеленский выражал готовность уйти в отставку, если это будет способствовать миру или вступлению страны в НАТО. Тем временем президент США Дональд Трамп призвал к проведению выборов президента Украины в середине февраля. В Верховной Раде, в свою очередь, подтвердили, что выборы должны состояться только после окончания украинского конфликта. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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