Жена Зеленского назвала ключевое условие отставки главы Украины

Получение Украиной гарантий безопасности позволит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уйти в отставку. Такое заявление сделала супруга Зеленского Елена.
«Гарантии безопасности, какими бы они ни были, должны быть на Украине, чтобы Зеленский мог спокойно покинуть свой пост», — передает слова супруги украинского лидера издание Quarta Repubblica. Ранее Зеленский выражал готовность уйти в отставку, если это будет способствовать миру или вступлению страны в НАТО.
Тем временем президент США Дональд Трамп призвал к проведению выборов президента Украины в середине февраля. В Верховной Раде, в свою очередь, подтвердили, что выборы должны состояться только после окончания украинского конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.