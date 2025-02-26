Трамп согласился с отправкой на Украину европейских миротворцев

Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании об отправке своих миротворцев на территорию Украины. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на первом заседании американского кабмина.
«Великобритания и Франция заявили, что хотят направить так называемых миротворцев (на Украину — прим. ред.), и я думаю, что это хорошая идея», — заявил Трамп в присутствии журналистов. Трансляция встречи ведется на официальном канале Белого дома в соцсети X.
При этом Штаты не станут брать на себя ключевые обязательства по обеспечению безопасности Украины. США возложат эту задачу на страны ЕС, потому что Украина — их сосед, подчеркнул Трамп.
Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский посетит Вашингтон в пятницу, 28 февраля. Как подтвердил Трамп, целью станет подписание договора о редкоземельных металлах. Соглашение будет предусматривать обмен военной помощи Киеву на полезные ископаемые Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.