Трамп согласился с отправкой на Украину европейских миротворцев

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Трамп одобрил отправку европейских миротворцев на Украину
Трамп одобрил отправку европейских миротворцев на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании об отправке своих миротворцев на территорию Украины. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на первом заседании американского кабмина. 

«Великобритания и Франция заявили, что хотят направить так называемых миротворцев (на Украину — прим. ред.), и я думаю, что это хорошая идея», — заявил Трамп в присутствии журналистов. Трансляция встречи ведется на официальном канале Белого дома в соцсети X.

При этом Штаты не станут брать на себя ключевые обязательства по обеспечению безопасности Украины. США возложат эту задачу на страны ЕС, потому что Украина — их сосед, подчеркнул Трамп. 

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский посетит Вашингтон в пятницу, 28 февраля. Как подтвердил Трамп, целью станет подписание договора о редкоземельных металлах. Соглашение будет предусматривать обмен военной помощи Киеву на полезные ископаемые Украины. 

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Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании об отправке своих миротворцев на территорию Украины. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на первом заседании американского кабмина.  «Великобритания и Франция заявили, что хотят направить так называемых миротворцев (на Украину — прим. ред.), и я думаю, что это хорошая идея», — заявил Трамп в присутствии журналистов. Трансляция встречи ведется на официальном канале Белого дома в соцсети X. При этом Штаты не станут брать на себя ключевые обязательства по обеспечению безопасности Украины. США возложат эту задачу на страны ЕС, потому что Украина — их сосед, подчеркнул Трамп.  Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский посетит Вашингтон в пятницу, 28 февраля. Как подтвердил Трамп, целью станет подписание договора о редкоземельных металлах. Соглашение будет предусматривать обмен военной помощи Киеву на полезные ископаемые Украины. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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