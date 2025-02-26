Незрячий 18-летний диджей Иван Русинов (DJ Абобус) из Верхней Пышмы Свердловской области пройдет стажировку у звездного артиста Евгения Рудина (DJ Грув) в апреле. Перед этим свердловчанин вышел на столичный уровень, однако после концерта в Москве он почувствовал себя никчемным и получил критику от коллег. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU после своего выступления на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге.
«Я почувствовал себя почему-то никчемным, когда выступил в Москве. Когда я пытался раскачать публику, то они просто молчали. И мне потом предъявили, что я виноват — лишний раз орал в микрофон. Чувствую себя сейчас никчемным. [Что будешь с этим делать?] Не знаю, больше никого не подбадривать и играть молча. [Скоро будет стажировка у DJ Грув?] В апреле, мы договорились», — поделился Русинов.
Свое последнее выступление, прошедшего на 1000-й игре «Автомобилиста» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и прощальной в КРК «Уралец» он также оценил критично. «Первый сет неплохо было. Когда стоял — атмосфера типичного лайва progressive house (жанр музыки — прим. URA.RU) композитора. В этот раз получилось сыграть одну композицию во второй части. В первой я накосячил, потому что коснулся квадрата, перематывающего трек назад и не мог врубить эффекты», — уточнил диджей.
Иван Русинов также сказал, что хотел бы «раскачать „Екатеринбург-Арену“ своим полным сетом». Его DJ-программа, заточенная под ночные клубы должна длиться три часа и пока готова на 50%. Для этого, в том числе, он в Москве собирал деньги на улучшенное оборудование, но ему еще нужны советы от диджей-тусовки насчет эффектов.
В столицу он приедет еще раз, ведь солист группы «РукиВверх!» Сергей Жуков не смог провести с ним время, хотя и звал его лично в московский бар. Кроме этого, его приглашали в Дубай (ОАЭ) и сейчас ждут на празднованиях масленицы.
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