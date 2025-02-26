В Кургане появился новый бар, но есть нюанс

В Кургане начал работу бар «Лонг» в скандальном районе города по улице Советской. Раньше он работал под названием «Легенда» и был выставлен на продажу. Техническое открытие обновленного бара прошло в феврале. Об этом сообщается представителями в соцсетях.
«„Лонг“ бар, Советская, 128, техническое открытие 21 февраля в 23:00 (18+)», — указано в соцсетях нового бара. По этому же адресу располагался бар «Легенда», который выставлялся на продажу. Бар получал много положительных отзывов, в которых выделяли работу официантов.
Также в Кургане недавно прошло открытие рестобара «Собрание» в 4 микрорайоне, 1Б в Заозерном. Кроме того, в торгово-развлекательном центре «Гипер-Сити» открылась хинкальная «Старик Хинкалыч».
В Кургане наблюдается тенденция к продаже и перезапуску заведений общественного питания. Ранее бар «Легенда», расположенный по тому же адресу, что и новооткрытый «Лонг», также был выставлен на продажу, что свидетельствует о возможной смене владельцев или ребрендинге. Это событие коррелирует с продажей других популярных заведений в городе, таких как кальян-бар Zavisimost и клуб-бар «Свобода», указывая на активные изменения в бизнес-среде региона.
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