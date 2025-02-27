Известный ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович оказался владельцем 10-комнаной квартиры, а также замка. Общая стоимость недвижимости превышает 1,2 миллиарда рублей.
«Ранее он демонстрировал журналистам свою „скромную“ 60-метровую двухкомнатную квартиру на Каретном Ряду, находящуюся в Доме артистов Большого театра. Однако на самом деле Леонид Якубович проживает в просторной 10-комнатной квартире в Хамовниках», — сообщает издание Life со ссылкой на журналистов Shot.
Известно, что квартира оформлена на жену телеведущего. Общая площадь квартиры составляет 228 квадратных метров и находится в восьмиэтажном доме. Недвижимость оценивается в 202 миллиона рублей.
Вместе с тем в деревне Веледниково Истринского района (Подмосковье) у Якубовича есть еще одна жилплощадь. Это замок на участке примерно в 30 соток, оценивающийся в один миллиард рублей.
Ведущий также является владельцем 13 соток в деревне Сивково Одинцовского района за 16 миллионов рублей. И водит Lexus LX III за 12 миллионов рублей.
Похожей недвижимостью владеет эстрадная певица Алла Пугачева. Ее замок находится в деревне Грязь и оценивается в один миллиард рублей.
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