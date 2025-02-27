Shot нашел тайные хоромы Якубовича как у Пугачевой. Видео

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Общая сумма скрываемой недвижимости телеведщего оценивается на 1,2 млрд рублей
Общая сумма скрываемой недвижимости телеведщего оценивается на 1,2 млрд рублей Фото:

Известный ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович оказался владельцем 10-комнаной квартиры, а также замка. Общая стоимость недвижимости превышает 1,2 миллиарда рублей.

«Ранее он демонстрировал журналистам свою „скромную“ 60-метровую двухкомнатную квартиру на Каретном Ряду, находящуюся в Доме артистов Большого театра. Однако на самом деле Леонид Якубович проживает в просторной 10-комнатной квартире в Хамовниках», — сообщает издание Life со ссылкой на журналистов Shot.

Известно, что квартира оформлена на жену телеведущего. Общая площадь квартиры составляет 228 квадратных метров и находится в восьмиэтажном доме. Недвижимость оценивается в 202 миллиона рублей.

Вместе с тем в деревне Веледниково Истринского района (Подмосковье) у Якубовича есть еще одна жилплощадь. Это замок на участке примерно в 30 соток, оценивающийся в один миллиард рублей.

Ведущий также является владельцем 13 соток в деревне Сивково Одинцовского района за 16 миллионов рублей. И водит Lexus LX III за 12 миллионов рублей.

Похожей недвижимостью владеет эстрадная певица Алла Пугачева. Ее замок находится в деревне Грязь и оценивается в один миллиард рублей.

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Известный ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович оказался владельцем 10-комнаной квартиры, а также замка. Общая стоимость недвижимости превышает 1,2 миллиарда рублей. «Ранее он демонстрировал журналистам свою „скромную“ 60-метровую двухкомнатную квартиру на Каретном Ряду, находящуюся в Доме артистов Большого театра. Однако на самом деле Леонид Якубович проживает в просторной 10-комнатной квартире в Хамовниках», — сообщает издание Life со ссылкой на журналистов Shot. Известно, что квартира оформлена на жену телеведущего. Общая площадь квартиры составляет 228 квадратных метров и находится в восьмиэтажном доме. Недвижимость оценивается в 202 миллиона рублей. Вместе с тем в деревне Веледниково Истринского района (Подмосковье) у Якубовича есть еще одна жилплощадь. Это замок на участке примерно в 30 соток, оценивающийся в один миллиард рублей. Ведущий также является владельцем 13 соток в деревне Сивково Одинцовского района за 16 миллионов рублей. И водит Lexus LX III за 12 миллионов рублей. Похожей недвижимостью владеет эстрадная певица Алла Пугачева. Ее замок находится в деревне Грязь и оценивается в один миллиард рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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