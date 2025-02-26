В Екатеринбурге создадут 10 центров для тестирования детей мигрантов

В школах Екатеринбурга откроют 10 пунктов тестирования на знание русского языка для детей мигрантов. Будущие школьники-иностранцы начнут проходить экзамены уже с 1 апреля. Информацию об этом подтвердила директор департамента образования мэрии Инна Гумбатова, передает неофициальный telegram-канал администрации.
«В скором времени будет утвержден список школ, на базе которых и будут организованы 10 пунктов тестирования. Методические рекомендации уже утверждены. Тестирование будет проводиться для поступающих школьников всех возрастов — с первого по 11 классы», — следует из поста. Детям, которые уже проходят обучение, не придется сдавать экзамен.
Ранее Гумбатова допустила, что после нововведения в школах Екатеринбурга станет меньше детей мигрантов. По ее мнению, эта мера может стать толчком к изучению языка до приезда учащихся из-за рубежа в Россию. При этом обучение будет оплачиваться не из федерального бюджета, а за счет средств родителей.
Закон о запрете приема в школы детей мигрантов, которые не знают русский язык, подписал президент РФ Владимир Путин в конце декабря 2024-го. Программу тестирования разработает Рособрнадзор.
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