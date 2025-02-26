В ЯНАО вдвое сократят щебневку между Надымом и Салехардом

Дорожные службы Ямала за летний сезон 2025 заасфальтируют 40 километров дороги между Надымом и Салехардом. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«За этот дорожный сезон оставшийся в щебне участок уменьшится почти вдвое. На 40-километровом отрезке выполнят асфальтирование по технологии холодной регенерации: специальная машина измельчает существующее покрытие, добавляя в него цементную смесь, затем укрепляют верхний слой основания, включающий новый материал и вяжущее на битумной основе. В завершение укладывают асфальтобетон. Это делает покрытие более прочным и повышает срок эксплуатации дороги», — написали в официальном telegram-канала дептранспорта ЯНАО.
Общая протяженность дороги от Салехарда до Надыма составляет 344 километра. Без твердого покрытия в данный момент остается 93 километра, а к концу года эта цифра сократится до 50.
Власти Ямала признали Надымский район лучшим в реализации дорожной деятельности, на втором месте Ноябрьск. В рамках рабочей встречи губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Надыма Дмитрий Жаромских обсудили вопросы развития города. В 2025 году в Надыме построят пешеходный маршрут в 2,6 километров.
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