26 февраля 2025

В ЯНАО вдвое сократят щебневку между Надымом и Салехардом

Дорогу между Салехардом и Надымом заасфальтируют на 40 километров
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО заасфальтируют 40 километров дороги
В ЯНАО заасфальтируют 40 километров дороги Фото:

Дорожные службы Ямала за летний сезон 2025 заасфальтируют 40 километров дороги между Надымом и Салехардом. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«За этот дорожный сезон оставшийся в щебне участок уменьшится почти вдвое. На 40-километровом отрезке выполнят асфальтирование по технологии холодной регенерации: специальная машина измельчает существующее покрытие, добавляя в него цементную смесь, затем укрепляют верхний слой основания, включающий новый материал и вяжущее на битумной основе. В завершение укладывают асфальтобетон. Это делает покрытие более прочным и повышает срок эксплуатации дороги», — написали в официальном telegram-канала дептранспорта ЯНАО.

Общая протяженность дороги от Салехарда до Надыма составляет 344 километра. Без твердого покрытия в данный момент остается 93 километра, а к концу года эта цифра сократится до 50.

Власти Ямала признали Надымский район лучшим в реализации дорожной деятельности, на втором месте Ноябрьск. В рамках рабочей встречи губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Надыма Дмитрий Жаромских обсудили вопросы развития города. В 2025 году в Надыме построят пешеходный маршрут в 2,6 километров.

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Дорожные службы Ямала за летний сезон 2025 заасфальтируют 40 километров дороги между Надымом и Салехардом. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «За этот дорожный сезон оставшийся в щебне участок уменьшится почти вдвое. На 40-километровом отрезке выполнят асфальтирование по технологии холодной регенерации: специальная машина измельчает существующее покрытие, добавляя в него цементную смесь, затем укрепляют верхний слой основания, включающий новый материал и вяжущее на битумной основе. В завершение укладывают асфальтобетон. Это делает покрытие более прочным и повышает срок эксплуатации дороги», — написали в официальном telegram-канала дептранспорта ЯНАО. Общая протяженность дороги от Салехарда до Надыма составляет 344 километра. Без твердого покрытия в данный момент остается 93 километра, а к концу года эта цифра сократится до 50. Власти Ямала признали Надымский район лучшим в реализации дорожной деятельности, на втором месте Ноябрьск. В рамках рабочей встречи губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Надыма Дмитрий Жаромских обсудили вопросы развития города. В 2025 году в Надыме построят пешеходный маршрут в 2,6 километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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