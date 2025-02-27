В Марселе судят двух французов за нападение на генконсульство РФ

В Марселе началось судебное слушание по делу двух французов, обвиняемых в нападении на генеральное консульство России во Франции, сообщают корреспонденты. Подозреваемые признали вину, они мотивировали свои действия текущим конфликтом между Россией и Украиной.
«В уголовном трибунале Марселя началось судебное слушание по делу двух французов, совершивших нападение на генеральное консульство РФ в понедельник. Перед судом предстали двое граждан Франции 48 и 59 лет», — пишет РИА Новости.
Оба мужчины являются сотрудниками Национального центра научных исследований Франции. По словам генерального консула России в Марселе Станислава Оранского, один из обвиняемых состоит в браке с гражданкой Украины.
Подсудимых обвиняют в повреждении чужой собственности опасным методом и нелегальном производстве взрывных или зажигательных устройств, а также взрывчатых материалов. В соответствии с действующим уголовным кодексом Франции, за первое преступление им может грозить до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере до 150 тысяч евро. Второе же нарушение предусматривает возможность лишения свободы на срок до пяти лет и наложение штрафа до 75 тысяч евро.
Ранее, 24 февраля, в здании генконсульства России в Марселе прогремел взрыв. На место происшествия незамедлительно прибыли десятки пожарных и полицейских. Французские правоохранительные органы сообщили, что на территорию консульства были заброшены два взрывных устройства, одно из которых взорвалось. Позже, 25 февраля, в Марселе прошел митинг в поддержку Украины, в ходе которого были задержаны два участника. Один из них подозревался в атаке на генконсульство России во Франции.
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