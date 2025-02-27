В Британии заявили о неприятном сюрпризе Украины для Трампа

Spectator: запасы редкоземельных металлов Украины сильно преувеличены
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Вашингтон и Киев преувеличили запасы редкоземельных металлов Украины
Вашингтон и Киев преувеличили запасы редкоземельных металлов Украины Фото:

Запасы редкоземельных металлов на Украине были значительно преувеличены. Согласно публикации Spectator, анализ Геологической службы США показал отсутствие значительных месторождений редкоземельных металлов в стране.

«По данным Геологической службы США, значительных месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) на Украине нет. Что у Украины есть, так это запасы минералов, не относящихся к редкоземельным, — титана, лития, урана, кобальта, графита, меди и никеля, а также газа и угля», — говорится в публикации

Издание также отмечает, что большинство из этих месторождений эксплуатируются в небольших масштабах или вовсе закрыты. Кроме того, в стране не хватает мощностей для переработки имеющихся минеральных ресурсов.

Дискуссии между Украиной и Соединенными Штатами относительно соглашения о добыче редкоземельных металлов усложнились из-за требований Вашингтона к передаче значительной доли прибылей и управленческих прав, что вызвало разочарование в Киеве. Глава Украины Владимир Зеленский выразил несогласие с предложениями, сделанными президентом Дональдом Трампом, и отказался подписывать первоначальное соглашение, настаивая на более справедливых условиях. В результате последующих переговоров был достигнут компромисс.

Ожидается, что предстоящая сделка принесет Соединенным Штатам доход в размере 20 миллиардов долларов. Планируется, что эти средства будут использованы для уменьшения дефицита бюджета США и для облегчения налоговой нагрузки американских граждан.

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Запасы редкоземельных металлов на Украине были значительно преувеличены. Согласно публикации Spectator, анализ Геологической службы США показал отсутствие значительных месторождений редкоземельных металлов в стране. «По данным Геологической службы США, значительных месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) на Украине нет. Что у Украины есть, так это запасы минералов, не относящихся к редкоземельным, — титана, лития, урана, кобальта, графита, меди и никеля, а также газа и угля», — говорится в публикации.  Издание также отмечает, что большинство из этих месторождений эксплуатируются в небольших масштабах или вовсе закрыты. Кроме того, в стране не хватает мощностей для переработки имеющихся минеральных ресурсов. Дискуссии между Украиной и Соединенными Штатами относительно соглашения о добыче редкоземельных металлов усложнились из-за требований Вашингтона к передаче значительной доли прибылей и управленческих прав, что вызвало разочарование в Киеве. Глава Украины Владимир Зеленский выразил несогласие с предложениями, сделанными президентом Дональдом Трампом, и отказался подписывать первоначальное соглашение, настаивая на более справедливых условиях. В результате последующих переговоров был достигнут компромисс. Ожидается, что предстоящая сделка принесет Соединенным Штатам доход в размере 20 миллиардов долларов. Планируется, что эти средства будут использованы для уменьшения дефицита бюджета США и для облегчения налоговой нагрузки американских граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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