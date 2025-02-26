Таинственно пропавшую студентку под Екатеринбургом увезли аферисты

Студентку из Полевского (Свердловская область) 17-летнюю Викторию Хайретдинову, пропавшую 24 февраля, могли заставить сбежать из дома мошенники. Такую версию сейчас прорабатывают силовики, сказал источник URA.RU.
«Полиция склонна к версии, что девушку увезли аферисты», — сообщил инсайдер агентства. Подруга девушки добавила, что сыщики нашли телефон Вики. Его она потеряла в екатеринбургском торговом центре «Кит».
Перед исчезновением студентка заблокировала друзей в соцсетях. После этого отключила телефон. Ее друзья уверяют, что конфликтов с родными у нее не было. Ее поисками занимаются волонтеры и полицейские. 25 февраля Вику якобы видели на улице Вайнера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!