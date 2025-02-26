26 февраля 2025

Таинственно пропавшую студентку под Екатеринбургом увезли аферисты

Пропавшую 17-летнюю студентку из Полевского увезли мошенники
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктория Хайретдинова не выходит на связь с 24 февраля (архивное фото) Фото:

Студентку из Полевского (Свердловская область) 17-летнюю Викторию Хайретдинову, пропавшую 24 февраля, могли заставить сбежать из дома мошенники. Такую версию сейчас прорабатывают силовики, сказал источник URA.RU.

«Полиция склонна к версии, что девушку увезли аферисты», — сообщил инсайдер агентства. Подруга девушки добавила, что сыщики нашли телефон Вики. Его она потеряла в екатеринбургском торговом центре «Кит».

Перед исчезновением студентка заблокировала друзей в соцсетях. После этого отключила телефон. Ее друзья уверяют, что конфликтов с родными у нее не было. Ее поисками занимаются волонтеры и полицейские. 25 февраля Вику якобы видели на улице Вайнера.

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Студентку из Полевского (Свердловская область) 17-летнюю Викторию Хайретдинову, пропавшую 24 февраля, могли заставить сбежать из дома мошенники. Такую версию сейчас прорабатывают силовики, сказал источник URA.RU. «Полиция склонна к версии, что девушку увезли аферисты», — сообщил инсайдер агентства. Подруга девушки добавила, что сыщики нашли телефон Вики. Его она потеряла в екатеринбургском торговом центре «Кит». Перед исчезновением студентка заблокировала друзей в соцсетях. После этого отключила телефон. Ее друзья уверяют, что конфликтов с родными у нее не было. Ее поисками занимаются волонтеры и полицейские. 25 февраля Вику якобы видели на улице Вайнера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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