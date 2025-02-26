Таинственно пропавшую студентку под Екатеринбургом увезли аферисты

Пропавшую 17-летнюю студентку из Полевского увезли мошенники

27 февраля 2025 в 11:54 Размер текста - 17 +

Виктория Хайретдинова не выходит на связь с 24 февраля (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Студентку из Полевского (Свердловская область) 17-летнюю Викторию Хайретдинову, пропавшую 24 февраля, могли заставить сбежать из дома мошенники. Такую версию сейчас прорабатывают силовики, сказал источник URA.RU. «Полиция склонна к версии, что девушку увезли аферисты», — сообщил инсайдер агентства. Подруга девушки добавила, что сыщики нашли телефон Вики. Его она потеряла в екатеринбургском торговом центре «Кит». Перед исчезновением студентка заблокировала друзей в соцсетях. После этого отключила телефон. Ее друзья уверяют, что конфликтов с родными у нее не было. Ее поисками занимаются волонтеры и полицейские. 25 февраля Вику якобы видели на улице Вайнера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студентку из Полевского (Свердловская область) 17-летнюю Викторию Хайретдинову, пропавшую 24 февраля, могли заставить сбежать из дома мошенники. Такую версию сейчас прорабатывают силовики, сказал источник URA.RU. «Полиция склонна к версии, что девушку увезли аферисты», — сообщил инсайдер агентства. Подруга девушки добавила, что сыщики нашли телефон Вики. Его она потеряла в екатеринбургском торговом центре «Кит». Перед исчезновением студентка заблокировала друзей в соцсетях. После этого отключила телефон. Ее друзья уверяют, что конфликтов с родными у нее не было. Ее поисками занимаются волонтеры и полицейские. 25 февраля Вику якобы видели на улице Вайнера.