27 февраля 2025

Трамп сказал, что не хочет тратить деньги на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению Дональда Трампа, спонсирование ВСУ — это бессмысленная трата денег
По мнению Дональда Трампа, спонсирование ВСУ — это бессмысленная трата денег Фото:

США не собираются вкладывать многомиллиардные бюджеты в поддержку Киеву в его противостоянии с Москвой в зоне соприкосновения. Свою точку зрения на проблему раскрыл американский президент Дональд Трамп.

«Я не хочу платить миллиарды и миллиарды долларов, как и премьер-министр (Британии Кир Стармер — прим. URA.RU) или кто-либо другой, за бессмысленный конфликт, которой никогда не должен был случиться», — сказал Дональд Трамп на пресс-конференции со своим британским коллегой. Трансляцию с места события ведет Reuters.

URA.RU уже писало, что глава Белого дома не собирается помогать британским военным в зоне проведения спецоперации ВС РФ в случае, если представители ЕС направят на фронт своих миротворцев. Отказ от финансовой поддержки Украины — это новая линия программы Трампа. «Царьград» обратил внимание, вслед за прекращением финансирования USAID, иностранные наемники все чаще сдаются русским в плен или покидают территорию.

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США не собираются вкладывать многомиллиардные бюджеты в поддержку Киеву в его противостоянии с Москвой в зоне соприкосновения. Свою точку зрения на проблему раскрыл американский президент Дональд Трамп. «Я не хочу платить миллиарды и миллиарды долларов, как и премьер-министр (Британии Кир Стармер — прим. URA.RU) или кто-либо другой, за бессмысленный конфликт, которой никогда не должен был случиться», — сказал Дональд Трамп на пресс-конференции со своим британским коллегой. Трансляцию с места события ведет Reuters. URA.RU уже писало, что глава Белого дома не собирается помогать британским военным в зоне проведения спецоперации ВС РФ в случае, если представители ЕС направят на фронт своих миротворцев. Отказ от финансовой поддержки Украины — это новая линия программы Трампа. «Царьград» обратил внимание, вслед за прекращением финансирования USAID, иностранные наемники все чаще сдаются русским в плен или покидают территорию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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