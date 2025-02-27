США не собираются вкладывать многомиллиардные бюджеты в поддержку Киеву в его противостоянии с Москвой в зоне соприкосновения. Свою точку зрения на проблему раскрыл американский президент Дональд Трамп.
«Я не хочу платить миллиарды и миллиарды долларов, как и премьер-министр (Британии Кир Стармер — прим. URA.RU) или кто-либо другой, за бессмысленный конфликт, которой никогда не должен был случиться», — сказал Дональд Трамп на пресс-конференции со своим британским коллегой. Трансляцию с места события ведет Reuters.
URA.RU уже писало, что глава Белого дома не собирается помогать британским военным в зоне проведения спецоперации ВС РФ в случае, если представители ЕС направят на фронт своих миротворцев. Отказ от финансовой поддержки Украины — это новая линия программы Трампа. «Царьград» обратил внимание, вслед за прекращением финансирования USAID, иностранные наемники все чаще сдаются русским в плен или покидают территорию.
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