В Сатке скорбят о почетном гражданине, чемпионе мира по шахматам Спасском

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Спасский является почетным гражданином Сатки
Спасский является почетным гражданином Сатки Фото:

В Сатке Челябинской области скорбят о смерти на 89-м году жизни почетного гражданина Саткинского округа, 10-го чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского. Об этом сообщил глава Саткинского округа Александр Глазков. Он подчеркнул огромное влияние Спасского на развитие шахматного движения в нашем регионе.

«Ушел из жизни Борис Васильевич Спасский, знаменитый советский и российский гроссмейстер, десятый чемпион мира по шахматам, почетный гражданин Саткинского района и большой друг Сатки», — отметил Глазков.

Глазков рассказал, что Спасский оказал огромное влияние на развитие движения шахматистов в нашем регионе. В Сатке больше 20 лет работает шахматная школа, названная его именем. Глава округа выразил глубокие соболезнования родным и близким известного шахматиста.

Спасский скончался в Москве в возрасте 88 лет. Он был известным советским, французским и российским шахматистом, десятикратный участник шахматных олимпиад. В 1969 году он завоевал звание чемпиона мира и удерживал его три года подряд.

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В Сатке Челябинской области скорбят о смерти на 89-м году жизни почетного гражданина Саткинского округа, 10-го чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского. Об этом сообщил глава Саткинского округа Александр Глазков. Он подчеркнул огромное влияние Спасского на развитие шахматного движения в нашем регионе. «Ушел из жизни Борис Васильевич Спасский, знаменитый советский и российский гроссмейстер, десятый чемпион мира по шахматам, почетный гражданин Саткинского района и большой друг Сатки», — отметил Глазков. Глазков рассказал, что Спасский оказал огромное влияние на развитие движения шахматистов в нашем регионе. В Сатке больше 20 лет работает шахматная школа, названная его именем. Глава округа выразил глубокие соболезнования родным и близким известного шахматиста. Спасский скончался в Москве в возрасте 88 лет. Он был известным советским, французским и российским шахматистом, десятикратный участник шахматных олимпиад. В 1969 году он завоевал звание чемпиона мира и удерживал его три года подряд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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