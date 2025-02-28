В Сатке скорбят о почетном гражданине, чемпионе мира по шахматам Спасском

В Сатке Челябинской области скорбят о смерти на 89-м году жизни почетного гражданина Саткинского округа, 10-го чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского. Об этом сообщил глава Саткинского округа Александр Глазков. Он подчеркнул огромное влияние Спасского на развитие шахматного движения в нашем регионе.
«Ушел из жизни Борис Васильевич Спасский, знаменитый советский и российский гроссмейстер, десятый чемпион мира по шахматам, почетный гражданин Саткинского района и большой друг Сатки», — отметил Глазков.
Глазков рассказал, что Спасский оказал огромное влияние на развитие движения шахматистов в нашем регионе. В Сатке больше 20 лет работает шахматная школа, названная его именем. Глава округа выразил глубокие соболезнования родным и близким известного шахматиста.
Спасский скончался в Москве в возрасте 88 лет. Он был известным советским, французским и российским шахматистом, десятикратный участник шахматных олимпиад. В 1969 году он завоевал звание чемпиона мира и удерживал его три года подряд.
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