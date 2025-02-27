Кто такие Паршин, Тофан и Шепель, задержанные на челябинской «Макфе»

Трое должностных лиц национализированной «Макфы» задержаны в Челябинске сотрудниками ФСБ и СК. Владлена Паршина и Ивана Тофана, топ-менеджеров холдинга, подозревают в покушении на взятку на сумму в 16 миллионов рублей. Дмитрий Шепель, менеджер компании, выступил в качестве посредника при передаче первой части взятки в размере одного миллиона рублей. Кто такие Паршин, Тофан, Шепель и каким бизнесом они еще владеют — в материале на URA.RU.
Что известно об Паршине, задержанном на «Макфе»
Владлена Паршина, директора по закупкам «Макфы», сотрудники ФСБ и СК задержали 27 февраля на рабочем месте. Задержание связано с получением взятки.
Паршин начал карьеру в органах МВД. В 2011 году был назначен заместителем начальника оперативно-розыскной части № 4 (по противодействию коррупции и должностным преступлениям). Ушел в бизнес, когда Челябинской областью руководил Михаил Юревич. Паршин несколько раз входил в топ-40 директоров по закупкам по версии AK&M.
Паршин является собственником компании «Технологии гостеприимства», которая управляет рестораном Paulaner Brauhaus при отеле Radisson Blu. Ресторан и отель входят в холдинг «Макфа», сейчас также отошли государству.
Кто такой Тофан, задержанный на «Макфе»
Иван Тофан, начальник службы закупа зерна «Макфы», был задержан сотрудниками ФСБ и СК также на территории предприятия. Его тоже подозревают в получении взятки при закупках зерна.
Тофан до ухода в бизнес занимал должность старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Он известен как учредитель фирмы «Агроком» в Мишкино (Курганская область), где находятся предприятия «Макфы».
Что известно о Шепеле, который стал третьим фигурантом дела
Дмитрий Шепель, менеджер АО «Макфа», выступил посредником при передаче взятки. Он стал третьим фигурантом дела.
Следствие подозревает Паршина и Тофана в получении взятки на сумму 16 миллионов рублей при закупках зерна. С 1 сентября 2024 по 27 февраля 2025 года, по предварительному сговору, они намеревались получить от представителя коммерческой организации взятку на указанную сумму, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР. Паршина и Тофана задержали после передачи первой части взятки в размере более одного миллиона рублей посреднику, которым и выступил Шепель.
Холдинг «Макфа» в 2024 году был национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ. Если бы предприятие оставалось частной собственностью, то произошедшее расценивалось бы как коммерческий подкуп. После национализации и передаче компании государству произошедшее является нарушением по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Вся информация о национализации «Макфы» — в сюжете на URA.RU.
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