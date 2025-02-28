Бывший замгубернатора Анатолий Воробьев в ближайшее время вернется на работу в правительство Курганской области. По одной из версий, с 3 марта он вступит в должность первого заместителя губернатора. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«То, что Воробьев вернется на работу в Курганскую область, очень вероятно. Есть информация, что 3 марта его назначал на должность первого заместителя губернатора», — такую версию URA.RU рассказывают источники.
Инсайдеры при этом поясняют, что нынешний первый замгубернатора Андрей Алексеев будет переведен на должность вице-губернатора. Ранее на этом посту был Владислав Кузнецов, который сейчас возглавляет Чукотский автономный округ. После его отъезда из Кургана должность вице-губернатора пустовала. При этом, источники не исключают, что Алексеева могут перевести на должность рядового заместителя главы региона.
Воробьев ранее работал в курганском правительстве. После назначения губернатора Вадима Шумкова, в 2019 году чиновник переехал из ХМАО. Здесь Воробьев занимал должность заместителя директора департамента ЖКХ, а позже получил повышение до замгубернатора. В этой должности Воробьев курировал сферу строительства и ЖКХ в Курганской области. Он покинул пост в феврале 2022 года. В этом же месяце он получил должность гендиректора АО «Новосибирскавтодор».
Ранее URA.RU сообщало, что на фоне слухов о новом назначении в правительстве региона начали обсуждать кандидатуру Воробьева, как наиболее вероятную. Также известно, что недавно он покинул пост директора АО «Новосибирскавтодор».
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