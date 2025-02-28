В России заработал YouTube на фоне событий в США

Пользователи нескольких сотовых операторов в России отметили, что YouTube на их устройствах начал работать без перебоев. Об этом сообщил telegram-канал Baza после опроса пользователей. Там же предположили, что улучшение работы видеохостинга связано с недавними событиями в США.
«Пользователи Ростелекома сообщают, что YouTube заработал. Журналист „Базы“ также проверила работу YouTube и сообщает, что видеохостинг „в приложении летает, все превью прогружаются моментально, такого вообще не было несколько лет“. Возможно — это последствия перепалки в Белом доме», — поделились журналисты издания в посте.
Улучшение воспроизведения видео подтвердили и пользователи МТС и Билайн. Однако, по сообщению Baza, у некоторых россиян изменений в работе YouTube не произошло.
Этим вечером в США состоялась встреча украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа. Политики планировали подписать соглашение по редкоземельным металлам, но сделка сорвалась. Причиной всему стал скандал двух лидеров. После словесной перепалки Зеленский спешно покинул Белый дом, а глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России.
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