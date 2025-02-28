28 февраля 2025

В России заработал YouTube на фоне событий в США

© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи видеохостинга сообщают, что сервис работает без ВПН
Пользователи видеохостинга сообщают, что сервис работает без ВПН Фото:
новость из сюжета
В России замедляют YouTube

Пользователи нескольких сотовых операторов в России отметили, что YouTube на их устройствах начал работать без перебоев. Об этом сообщил telegram-канал Baza после опроса пользователей. Там же предположили, что улучшение работы видеохостинга связано с недавними событиями в США.

«Пользователи Ростелекома сообщают, что YouTube заработал. Журналист „Базы“ также проверила работу YouTube и сообщает, что видеохостинг „в приложении летает, все превью прогружаются моментально, такого вообще не было несколько лет“. Возможно — это последствия перепалки в Белом доме», — поделились журналисты издания в посте.

Улучшение воспроизведения видео подтвердили и пользователи МТС и Билайн. Однако, по сообщению Baza, у некоторых россиян изменений в работе YouTube не произошло.

Этим вечером в США состоялась встреча украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа. Политики планировали подписать соглашение по редкоземельным металлам, но сделка сорвалась. Причиной всему стал скандал двух лидеров. После словесной перепалки Зеленский спешно покинул Белый дом, а глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России.

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Пользователи нескольких сотовых операторов в России отметили, что YouTube на их устройствах начал работать без перебоев. Об этом сообщил telegram-канал Baza после опроса пользователей. Там же предположили, что улучшение работы видеохостинга связано с недавними событиями в США. «Пользователи Ростелекома сообщают, что YouTube заработал. Журналист „Базы“ также проверила работу YouTube и сообщает, что видеохостинг „в приложении летает, все превью прогружаются моментально, такого вообще не было несколько лет“. Возможно — это последствия перепалки в Белом доме», — поделились журналисты издания в посте. Улучшение воспроизведения видео подтвердили и пользователи МТС и Билайн. Однако, по сообщению Baza, у некоторых россиян изменений в работе YouTube не произошло. Этим вечером в США состоялась встреча украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа. Политики планировали подписать соглашение по редкоземельным металлам, но сделка сорвалась. Причиной всему стал скандал двух лидеров. После словесной перепалки Зеленский спешно покинул Белый дом, а глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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