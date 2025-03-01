Трамп поставил Зеленскому условие по переговорам, касающееся Путина

Трамп потребовал от Зеленского прекратить критиковать Путина
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп поставил Зеленскому условие по переговорам
Трамп поставил Зеленскому условие по переговорам Фото:

Если президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуться за стол переговоров с США, то он должен прекратить негативно высказываться о российском лидере Владимире Путине. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«[Зеленский] должен сказать, что хочет мира. А не „Путин, то, Путин это...“ И прочие негативные вещи. Он должен сказать, что хочет мира», — сказал Трамп, беседуя с журналистами Sky News.

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом. США начали после инцидента раздумывать над остановкой военной помощи Киеву, а также уменьшением денежной поддержки украинской энергетической инфраструктуре. Как отреагировали на уникальные по скандальности переговоры лидеров — в материале URA.RU.

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Если президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуться за стол переговоров с США, то он должен прекратить негативно высказываться о российском лидере Владимире Путине. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. «[Зеленский] должен сказать, что хочет мира. А не „Путин, то, Путин это...“ И прочие негативные вещи. Он должен сказать, что хочет мира», — сказал Трамп, беседуя с журналистами Sky News. Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом. США начали после инцидента раздумывать над остановкой военной помощи Киеву, а также уменьшением денежной поддержки украинской энергетической инфраструктуре. Как отреагировали на уникальные по скандальности переговоры лидеров — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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