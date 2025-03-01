Трамп поставил Зеленскому условие по переговорам, касающееся Путина

Если президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуться за стол переговоров с США, то он должен прекратить негативно высказываться о российском лидере Владимире Путине. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
«[Зеленский] должен сказать, что хочет мира. А не „Путин, то, Путин это...“ И прочие негативные вещи. Он должен сказать, что хочет мира», — сказал Трамп, беседуя с журналистами Sky News.
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом. США начали после инцидента раздумывать над остановкой военной помощи Киеву, а также уменьшением денежной поддержки украинской энергетической инфраструктуре. Как отреагировали на уникальные по скандальности переговоры лидеров — в материале URA.RU.
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