Маткапитал приблизился к миллиону: на что можно потратить, изменения в 2025 году

Совет Федерации России одобрил новый закон, который продлевает действие программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Закон о продлении глава РФ Владимир Путин подписал 28 февраля. Средства можно будет использовать для улучшения жилищных условий и на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации. На что еще что можно потратить средства — в материале URA.RU.
Продление программы
Совет Федерации одобрил изменения в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которые предусматривают продление программы материнского (семейного) капитала до конца 2030 года. Соответствующий закон Путин подписал в последний рабочий день февраля, 28 числа.
По планам, с 2027 по 2030 год из федерального бюджета на программу маткапитала панируется выделить дополнительно 2,8 триллиона рублей. По расчетам властей, выделенные средства обеспечат маткапиталом почти пять миллионов семей.
Размер выплат в 2025 году
Согласно данным Совета Федерации, семьям с детьми уже выдано 14,2 миллиона государственных сертификатов на маткапитал, из которых почти 2,3 миллиона сертификатов выдано при рождении первого ребенка. Размер материнского капитала (МК) индексируется ежегодно с 1 февраля в зависимости от уровня фактической инфляции. Если семья использовала часть средств материнского капитала, остаток также будет пересчитан.
В 2025 году размер выплаты на первого ребенка, рожденного с 2020 года и на второго ребенка, появившегося с 2007-го до 1 января 2020 года, составит 690 266,95 рубля. Для второго ребенка, рожденного или усыновленного начиная с 2020 года, предусмотрена сумма в 912 162,09 рубля, если ранее сертификат на него не получали. В случае, если сертификат уже был оформлен, за второго ребенка будет начислено 221 895,1 рубля.
Куда можно потратить деньги
Cредства с маткапитала в 2025 году можно будет использовать для улучшения жилищных условий, получения образования детьми, формирования накопительной пенсии, а также на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Кроме того, семьи смогут получать ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трехлетнего возраста. Кроме того, семьи смогут получать ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трехлетнего возраста.
По данным Счетной палаты РФ, самым популярным способом использования маткапитала остается улучшение жилищных условий — 71,2% семей, получивших сертификат, воспользовались средствами на эти цели. В последние годы растет интерес к использованию маткапитала на образование детей: в 2022 году этот показатель составил 24,5%, а в 2024 году ожидается 28,2%. В прошлом году ежемесячную выплату за счет средств маткапитала получали около 600 тысяч семей с детьми.
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