Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до 2030 года

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Путин подписал указ о продлении программы маткапитала
Путин подписал указ о продлении программы маткапитала Фото:

Программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2030 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. 

«Внести <...> изменения, заменив слова „по 31 декабря 2026 года“ словами „по 31 декабря 2030 года“», — говорится в тексте. Документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее Владимир Путин дал поручение о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. Это решение было озвучено в рамках его послания Федеральному собранию. В свою очередь, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на итоговом пленарном заседании осенней сессии в декабре 2024 года акцентировал внимание на необходимости принятия депутатами всех необходимых законодательных мер для выполнения поставленных президентом задач.

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Программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2030 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.  «Внести <...> изменения, заменив слова „по 31 декабря 2026 года“ словами „по 31 декабря 2030 года“», — говорится в тексте. Документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее Владимир Путин дал поручение о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. Это решение было озвучено в рамках его послания Федеральному собранию. В свою очередь, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на итоговом пленарном заседании осенней сессии в декабре 2024 года акцентировал внимание на необходимости принятия депутатами всех необходимых законодательных мер для выполнения поставленных президентом задач.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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