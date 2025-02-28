Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до 2030 года

Программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2030 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
«Внести <...> изменения, заменив слова „по 31 декабря 2026 года“ словами „по 31 декабря 2030 года“», — говорится в тексте. Документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее Владимир Путин дал поручение о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. Это решение было озвучено в рамках его послания Федеральному собранию. В свою очередь, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на итоговом пленарном заседании осенней сессии в декабре 2024 года акцентировал внимание на необходимости принятия депутатами всех необходимых законодательных мер для выполнения поставленных президентом задач.
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