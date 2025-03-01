Шольц экстренно позвонил будущему канцлеру Германии после провала Зеленского

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Шольц заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Германии и Европы
Шольц заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Германии и Европы Фото:
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Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Канцлер Германии Олаф Шольц экстренно позвонил своему потенциальному преемнику Фридриху Мерцу, чтобы обсудить провал лидера Украины Владимира Зеленского на встрече в Белом доме. Об этом сообщают немецкие журналисты. 

«Шольц вечером позвонил своему вероятному преемнику Фридриху Мерцу, чтобы поговорить о скандале в Белом доме и его последствиях», — пишет газета SZ. Авторы материала заявили, что разговор касался ухудшения международной ситуации и предстоящего саммита по Украине.

Олаф Шольц заявил, что Киев может всегда рассчитывать на помощь Германии и Европы в текущем конфликте. Он также отметил, что «никто не хочет мира больше, чем граждане Украины». Фридрих Мерц также выразил свою позицию, заверив украинского лидера в неизменной поддержке: «Дорогой Владимир, — заверил Мерц в эфире X, — мы рядом с Украиной как в хорошие, так и в трудные времена».

В преддверии саммита по Украине, который пройдет в Лондоне, пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт отметил, что более тесная координация между Шольцем и Мерцем не является необходимостью. Тем не менее после скандала в Белом доме Мерц теперь должен более активно вовлечен в переговорные процессы, заявил Хебештрайт.

Скандал между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом произошел 28 февраля. В этот день лидеры двух стран планировали заключить сделку по редкоземельным металлам. В итоге сделка сорвалась, а Зеленский был вынужден экстренно покинуть Белый дом. Подробнее о ссоре Зеленского и Трампа — в материале URA.RU.

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Канцлер Германии Олаф Шольц экстренно позвонил своему потенциальному преемнику Фридриху Мерцу, чтобы обсудить провал лидера Украины Владимира Зеленского на встрече в Белом доме. Об этом сообщают немецкие журналисты.  «Шольц вечером позвонил своему вероятному преемнику Фридриху Мерцу, чтобы поговорить о скандале в Белом доме и его последствиях», — пишет газета SZ. Авторы материала заявили, что разговор касался ухудшения международной ситуации и предстоящего саммита по Украине. Олаф Шольц заявил, что Киев может всегда рассчитывать на помощь Германии и Европы в текущем конфликте. Он также отметил, что «никто не хочет мира больше, чем граждане Украины». Фридрих Мерц также выразил свою позицию, заверив украинского лидера в неизменной поддержке: «Дорогой Владимир, — заверил Мерц в эфире X, — мы рядом с Украиной как в хорошие, так и в трудные времена». В преддверии саммита по Украине, который пройдет в Лондоне, пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт отметил, что более тесная координация между Шольцем и Мерцем не является необходимостью. Тем не менее после скандала в Белом доме Мерц теперь должен более активно вовлечен в переговорные процессы, заявил Хебештрайт. Скандал между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом произошел 28 февраля. В этот день лидеры двух стран планировали заключить сделку по редкоземельным металлам. В итоге сделка сорвалась, а Зеленский был вынужден экстренно покинуть Белый дом. Подробнее о ссоре Зеленского и Трампа — в материале URA.RU.
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