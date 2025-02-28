В деле главреда «Вечерних ведомостей» есть американские спецслужбы, его подозревают в госизмене

Список претензий силовиков к арестованному по административной статье главному редактору екатеринбургской интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владиславу Постникову может быть намного шире, чем анонсировалось изначально. Как рассказал URA.RU источник в силовой среде, Постников участвовал в мероприятиях, организованных иностранными спецслужбами, в том числе запрещенным в России агентством США по международному развитию USAID (признано нежелательной на территории России организацией).
«С 2014 года Постников принял участие во многих мероприятиях, организованных иностранными спецслужбами, в том числе USAID (ранее президент США Дональд Трамп признал, что агентство связано с ЦРУ, — прим. ред.). Он фактически участвовал в деятельности организации как минимум в ходе тренинга Camp Camp в Чехии в 2019 году», — поделился собеседник, знакомый с материалами проверки в отношении Постникова. Поэтому деятельность журналиста может иметь оконченный состав преступлений либо по статье 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности), либо по статья 275 УК РФ (госизмена), добавил источник.
Постников также был наблюдателем за выборами на Украине в мае, в июле 2018 года участвовал в тренинге «Голоса» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией), в том же году принимал участие в конференции «Открытая Россия» (признана нежелательной организацией и самоликвидирована). А в 2019 году — в форуме «Россия для граждан» в Берлине — все эти мероприятия финансировали USAID.
Постникова задержали вечером 28 февраля возле редакции. Его обвинили в демонстрации запрещенной символики и отправили под арест на 14 суток.
Пост в личном telegram-канале, возмутивший силовиков, Постников опубликовал еще в 2021 году. В нем он рассказывал о фейковых видео с Алексеем Навальным (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и Леонидом Волковым (признан иноагентом), которые якобы призывали не идти на выборы в Госдуму.
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