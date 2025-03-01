«Мог накопить хоть на дом в Майами»: продюсер озвучил гонорары Якубовича за корпоративы

Телеведущий Леонид Якубович вполне мог заработать на замок за миллиард рублей в Подмосковье — гонорары за корпоративы звезды «Поле чудес» это позволяют. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с URA.RU озвучил сумму, которую платят Леониду Аркадьевичу заказчики.
«Якубович получает за свои корпоративы сумму съемочного дня. Речь идет о 2-3 миллионах рублей. Но все, конечно, зависит от заказчика и индивидуальной ситуации», — пояснил продюсер.
Леонид Аркадьевич имеет строгий райдер, который подразумевает выступление в течение полутора часов с четко обговоренным сценарием. При этом никакой отсылки к «Полю чудес» быть не должно. Дворцов отмечает, что Якубовича больше заказывают на частные мероприятия, которые не афишируются для широкой публики. Благодаря корпоративам, а также отличной зарплате на Первом канале, ведущий вполне мог себе заработать на элитную недвижимость, о которой на днях заговорили журналисты.
«Сколько лет он уже ведет программу и находится в топе артистов? Конечно, мог накопить и купить и машину, и квартиру, и дом, условно говоря, в Майами», — размышляет продюсер.
По данным журналистов, Якубович владеет замком в Московской области за миллиард рублей. Кроме того, у него есть двухкомнатная квартира на Каретном Ряду, а также десятикомнатная за 202 миллиона рублей.
Сам Леонид Аркадьевич лишь отшучивается: «А еще у меня баня 2000 кв. м с бассейном с газированной водой! И замок в Грязи я купил у Пугачевой!» — цитирует «АиФ» ведущего.
Это уже не первый раз, когда Якубовичу приписываются баснословные богатства. Ранее журналисты заявляли, что у него 12 домов в Подмосковье, которые потом превратились в четыре. А еще приписывали ему владение двумя самолетами и вертолетом.
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