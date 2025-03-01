Глава Украины Владимир Зеленский напрасно ожидал от президента США Дональда Трампа поддержки в украинском конфликте в свою пользу, а не российского лидера Владимира Путина. Об этом заявила экс-председатель Республиканской партии и невестка главы США Лара Трамп. Она подчеркнула, что Трамп защищает интересы только своей страны.
«В рамках таких переговоров не все получают желаемое. Зеленский хотел, чтобы Трамп сказал: я больше на твоей стороне, чем на стороне Путина. Он ни на чьей стороне, он сказал, что он на стороне США», — сказала Трамп в эфире Fox News. Она также заявила, что Дональд Трамп выступает за мирное решение, и призвала Зеленского приступить к переговорам.
В эфире Лара Трамп раскритиковала тех, кто выступает за участие США в «вечных войнах», указывая на значительные финансовые затраты для страны. Она подчеркнула, что Дональд Трамп желает завершения таких конфликтов: «Есть люди, мотивированные на то, чтобы США были в этих вечных войнах, на кону было много денег, а Америка была свиньей-копилкой, финансирующей многое из этого. Дональд Трамп хочет, чтобы это закончилось», — заявила она.
На встрече в Вашингтоне 28 февраля Трамп отчитал Зеленского перед подписанием соглашения по редкоземельным металлам. Президент США заявил о своей нейтральной позиции и потребовал от Зеленского согласия на прекращение огня. Однако украинский лидер отказывался заключать мир, требуя вместо этого гарантии безопасности. В итоге киевскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а сделка по ископаемым была отменена.
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