Зеленский приехал в Британию занять денег после позора в Белом доме

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию после провальных переговоров с американским главой Дональдом Трампом было подписано соглашение о новом займе Киеву. Так, премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер подписал с украинским лидером соглашение на 3,3 миллиарда долларов.
«Встреча Стармера и Зеленского завершилась. Великобритания предоставила Украине новый заем в 3,3 млрд долларов для укрепления оборонных возможностей», — сообщает украинское издание УНИАН.
Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме 28 февраля закончилась скандалом и просьбой украинскому президенту покинуть Овальный кабинет. Киевская делегация не смогла сдержать слез, рассказал ранее советник лидера США Майк Уолтц.
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