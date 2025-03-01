01 марта 2025

Зеленский приехал в Британию занять денег после позора в Белом доме

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Зеленскому одобрили займ на 3,3 млрд долларов
Зеленскому одобрили займ на 3,3 млрд долларов Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию после провальных переговоров с американским главой Дональдом Трампом было подписано соглашение о новом займе Киеву. Так, премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер подписал с украинским лидером соглашение на 3,3 миллиарда долларов.

«Встреча Стармера и Зеленского завершилась. Великобритания предоставила Украине новый заем в 3,3 млрд долларов для укрепления оборонных возможностей», — сообщает украинское издание УНИАН.

Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме 28 февраля закончилась скандалом и просьбой украинскому президенту покинуть Овальный кабинет. Киевская делегация не смогла сдержать слез, рассказал ранее советник лидера США Майк Уолтц.

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В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию после провальных переговоров с американским главой Дональдом Трампом было подписано соглашение о новом займе Киеву. Так, премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер подписал с украинским лидером соглашение на 3,3 миллиарда долларов. «Встреча Стармера и Зеленского завершилась. Великобритания предоставила Украине новый заем в 3,3 млрд долларов для укрепления оборонных возможностей», — сообщает украинское издание УНИАН. Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме 28 февраля закончилась скандалом и просьбой украинскому президенту покинуть Овальный кабинет. Киевская делегация не смогла сдержать слез, рассказал ранее советник лидера США Майк Уолтц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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