В Совфеде раскрыли, почему Украина и Европа уже проиграли

Пушков: планы ЕС по спасению Украины без США обречены на провал
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Пушков уверен, киевский режим не до конца осознает произошедшее
Алексей Пушков уверен, киевский режим не до конца осознает произошедшее Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Планы европейских государств по поддержке Украины в рамках противостояния с РФ без участия США обречены на провал. С таким заявлением выступил сенатор от Прикамья Алексей Пушков.

«До европейцев, похоже, еще не дошло, что без США их планы поддержки и „спасения“ Украины обречены на провал. Более того: из-за Украины они могут так разойтись с США, как Европе не виделось даже в кошмарном сне. <...> Охваченные ненавистью к [президенту Дональду] Трампу, они еще не до конца осознали, чем для них чревато обрушение западного альянса во главе с США», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале.

Во время официальной встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне последнего попросили досрочно покинуть Овальный кабинет, передает «Национальная служба новостей». Конфликт двух лидеров произошел из-за разногласий по поводу украинского конфликта, объяснил американский бизнесмен Илон Маск. Команда Трампа сейчас советует прекратить переговоры Зеленским, пишет RT.

Сразу после провальных переговоров украинский президент отправился в Британию. Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер одобрил выдачу займа Киеву на 3,3 млрд долларов. А президент Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить Зеленскому сотни млрд евро, сообщает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Планы европейских государств по поддержке Украины в рамках противостояния с РФ без участия США обречены на провал. С таким заявлением выступил сенатор от Прикамья Алексей Пушков. «До европейцев, похоже, еще не дошло, что без США их планы поддержки и „спасения“ Украины обречены на провал. Более того: из-за Украины они могут так разойтись с США, как Европе не виделось даже в кошмарном сне. <...> Охваченные ненавистью к [президенту Дональду] Трампу, они еще не до конца осознали, чем для них чревато обрушение западного альянса во главе с США», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Во время официальной встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне последнего попросили досрочно покинуть Овальный кабинет, передает «Национальная служба новостей». Конфликт двух лидеров произошел из-за разногласий по поводу украинского конфликта, объяснил американский бизнесмен Илон Маск. Команда Трампа сейчас советует прекратить переговоры Зеленским, пишет RT. Сразу после провальных переговоров украинский президент отправился в Британию. Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер одобрил выдачу займа Киеву на 3,3 млрд долларов. А президент Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить Зеленскому сотни млрд евро, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...