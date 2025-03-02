В Совфеде раскрыли, почему Украина и Европа уже проиграли

Планы европейских государств по поддержке Украины в рамках противостояния с РФ без участия США обречены на провал. С таким заявлением выступил сенатор от Прикамья Алексей Пушков.
«До европейцев, похоже, еще не дошло, что без США их планы поддержки и „спасения“ Украины обречены на провал. Более того: из-за Украины они могут так разойтись с США, как Европе не виделось даже в кошмарном сне. <...> Охваченные ненавистью к [президенту Дональду] Трампу, они еще не до конца осознали, чем для них чревато обрушение западного альянса во главе с США», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале.
Во время официальной встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне последнего попросили досрочно покинуть Овальный кабинет, передает «Национальная служба новостей». Конфликт двух лидеров произошел из-за разногласий по поводу украинского конфликта, объяснил американский бизнесмен Илон Маск. Команда Трампа сейчас советует прекратить переговоры Зеленским, пишет RT.
Сразу после провальных переговоров украинский президент отправился в Британию. Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер одобрил выдачу займа Киеву на 3,3 млрд долларов. А президент Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить Зеленскому сотни млрд евро, сообщает телеканал 360.
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