Сальдо заявил о благоприятной ситуации для освобождения Херсона

Сальдо: для освобождения Херсона складывается благоприятная ситуация
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сальдо ждет, когда ВС РФ освободит Херсон и все правобережье
Сальдо ждет, когда ВС РФ освободит Херсон и все правобережье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о наличии благоприятных условий для освобождения Херсона и всего правобережья. По его словам, текущая военно-политическая обстановка способствует реализации этой задачи.

«Осталось одно, самое важное: вновь освободить Херсон и все правобережье. Сейчас для этого складывается благоприятная военно-политическая ситуация. Будет нелегко, но не сомневаюсь, что все у нас получится. Жди нас, Херсон!» — заявил Сальдо. Свое мнение он высказал в своем telegram-канале в праздничном посту, посвященному освобождению Херсона.

В дополнение к основному сообщению, губернатор подчеркнул значимость освобождения Херсона, произошедшего 2 марта 2022 года. По его словам, начался новый этап интеграции Северного Причерноморья в состав России. Сальдо выразил уверенность в успешности предстоящих задач, несмотря на их сложность.

С начала 2025 года в Херсонской области зафиксировано 16 случаев гибели мирных жителей в результате артиллерийских обстрелов, проведенных ВСУ. Еще присутствует 109 случаев ранений среди гражданского населения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о наличии благоприятных условий для освобождения Херсона и всего правобережья. По его словам, текущая военно-политическая обстановка способствует реализации этой задачи. «Осталось одно, самое важное: вновь освободить Херсон и все правобережье. Сейчас для этого складывается благоприятная военно-политическая ситуация. Будет нелегко, но не сомневаюсь, что все у нас получится. Жди нас, Херсон!» — заявил Сальдо. Свое мнение он высказал в своем telegram-канале в праздничном посту, посвященному освобождению Херсона. В дополнение к основному сообщению, губернатор подчеркнул значимость освобождения Херсона, произошедшего 2 марта 2022 года. По его словам, начался новый этап интеграции Северного Причерноморья в состав России. Сальдо выразил уверенность в успешности предстоящих задач, несмотря на их сложность. С начала 2025 года в Херсонской области зафиксировано 16 случаев гибели мирных жителей в результате артиллерийских обстрелов, проведенных ВСУ. Еще присутствует 109 случаев ранений среди гражданского населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...