Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о наличии благоприятных условий для освобождения Херсона и всего правобережья. По его словам, текущая военно-политическая обстановка способствует реализации этой задачи.
«Осталось одно, самое важное: вновь освободить Херсон и все правобережье. Сейчас для этого складывается благоприятная военно-политическая ситуация. Будет нелегко, но не сомневаюсь, что все у нас получится. Жди нас, Херсон!» — заявил Сальдо. Свое мнение он высказал в своем telegram-канале в праздничном посту, посвященному освобождению Херсона.
В дополнение к основному сообщению, губернатор подчеркнул значимость освобождения Херсона, произошедшего 2 марта 2022 года. По его словам, начался новый этап интеграции Северного Причерноморья в состав России. Сальдо выразил уверенность в успешности предстоящих задач, несмотря на их сложность.
С начала 2025 года в Херсонской области зафиксировано 16 случаев гибели мирных жителей в результате артиллерийских обстрелов, проведенных ВСУ. Еще присутствует 109 случаев ранений среди гражданского населения.
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